Unidos de Vila Isabel e Grupo Balacobaco são as atrações da feijoada da Porto da Pedra, que acontece neste sábado (7)

A Unidos do Porto da Pedra realiza neste sábado, 7 de Outubro, a partir das 13h, mais uma edição da Feijoada do Tigre, com a participação especial da Unidos de Vila Isabel, que promete Trazer toda a boemia da terra de Noel para quadra do Tigre de São Gonçalo. A abertura do evento ficará por conta do DJ Barra. Em seguida, será a vez do grupo Vem Pro Meu Ritmo, logo depois, o elenco show da escola se apresentará ao som da bateria Ritmo Feroz. O grupo BalacoBaco fechará a festa, tocando seus sucessos.

Em 2024, a Porto da Pedra será a primeira escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, no domingo de carnaval, dia 11 de fevereiro.

SERVIÇO:

Feijoada da Unidos do Porto da Pedra / show dos grupos Balaco Baco e Vem Pro Meu Ritmo/ Escola convidada: Unidos de Vila Isabel/ DJs Barra e DG

Quando: 7/10 (sábado), a partir das 13h.

Onde: quadra da Porto da Pedra (Rua João Silva 84, Porto da Pedra, São Gonçalo).

Quanto: Entrada gratuita até as 17 horas, após esse horário, R$10. O prato da feijoada custará R$ 25,00 com antecedência e R$ 30,00 na hora.

Mesa sem feijoada (4 pessoas), 80,00.

Mesa com feijoada (04 pessoas), R$150,00.

Camarote, R$ 500,00.

A feijoada será servida até às 17 horas.