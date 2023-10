Ela voltou! Valesca Popozuda é a nova musa da Porto da Pedra

Ela está de volta! Reforçando o time de musas para o próximo carnaval, a Unidos do Porto da Pedra anuncia o retorno de Valesca Popozuda. Conhecida no mundo do funk, Valesca brilhou como rainha de bateria da agremiação, durante os anos de 2009 e 2010.

Com passagens pelas escolas de samba Águia de Ouro, Acadêmicos do Salgueiro e Império Rubro-Negro, a funkeira contou sobre a sensação de retornar ao Tigre de São Gonçalo nesse momento de retomada a elite do carnaval do Rio de Janeiro.

"Estou muito feliz e realizada com essa novidade: meu retorno como musa da Porto da Pedra. É uma escola que marcou a minha história no samba e poder retornar ao carnaval carioca, ao lado deles, é de uma enorme satisfação. Eu já sinto esse clima de carnaval e não vejo a hora de poder pisar na avenida novamente", disse Valesca.

Em breve, a agremiação irá escolher a musa da comunidade.

A Unidos do Porto da Pedra retorna ao Grupo Especial, em 2024 com o enredo “O Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular”, que está sendo desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintaes e do enredista Diego Araújo. A agremiação será a primeira escola a desfilar, no domingo de Carnaval, dia 11 de fevereiro.