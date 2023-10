Três eventos integrados agitam fim de semana na Praça dos Gaviões, em Itaipuaçu

A Prefeitura de Maricá realiza três eventos integrados que vão agitar Itaipuaçu a partir desta sexta-feira (06) até domingo (08/10). O Maricá Bier Fest 2023 e o Festival Rua & Sabor ocupam a lona cultural da Praça dos Gaviões, levando gastronomia variada e o polo cervejeiro de Maricá. Dois palcos simultâneos começam a funcionar no sábado (07/10), quando começa o Rua & Sabor, e terão shows de 13 artistas locais para animar o público.



O terceiro evento será a Exposição de Carros Antigos de Itaipuaçu, que acontece no domingo (08/10) trazendo um toque nostálgico e uma oportunidade para os amantes de carros admirarem modelos clássicos deslumbrantes. O evento, uma realização da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e das secretarias de Promoções e Projetos Especiais e de Turismo, acontece a partir das 19h na sexta-feira, começando às 18h no sábado e às 15h no domingo.

Serviço:

Maricá Bier Fest, Festival Rua e Sabor e Exposição de Carros Antigos

Data: de 06 a 08 de outubro

Local: Lona Cultural de Itaipuaçu

Endereço: Praça dos Gaviões, Avenida Zumbi dos Palmares (antiga Avenida Um)



Sexta-feira (06/10)

19 h – Bruna Mandz

21h – Gio Aguilera



Sábado (07/10)

18h – Banda Bigorna com tributo a Rita Lee (Palco principal)

19h30 horas – Marco Nascimento (Palco Rua & Sabor)

20h – Arton Arraes Blues Band (Palco principal)

22H – Os Bartira (Palco principal)

23h – Landro Júnnhyor (Palco Rua & Sabor)



Domingo (08/10)

15 horas – Dança alemã com o grupo Tanze in Takt (Palco principal)

17h – Banda Roller Coasters (Palco principal)

18h30 – Hannah Braga e Lucas Cruz (Palco Rua & Sabor)

19h – Banda Faixa Etária (Palco principal)

20h – Banda Thunderock (Palco principal)

22h30 – Roberta Tílio (Palco Rua & Sabor)