Dia Internacional da Música: confira o que mais tocou em shows no Brasil no primeiro semestre deste ano

Um dia para que a música seja um símbolo de propagação de paz, amizade e cultura. Foi assim que, no ano de 1975, o International Music Council, organização não governamental fundada com o apoio da UNESCO, estipulou que todo dia 1º de outubro seria festejado o Dia Internacional da Música. Para a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) aproveitou para fazer um levantamento das músicas que mais tocaram no Brasil no segmento de Shows no primeiro semestre deste ano.



Uma das curiosidades ficou por conta do top 20 formado totalmente por canções nacionais. Outro destaque foi a liderança desse ranking, que ficou com “Eva”, de Marcos Ficarelli, Giancarlo Bigazzi (Cartavetrata) e Umberto Tozzi (Umto). A música é uma versão de uma canção italiana e já foi gravada por diferentes intérpretes como Ivete Sangalo, Durval Lelys, Luiz Caldas, Solange Almeida, Saulo Fernandes e outros. “Zona de perigo” e “Baby me atende” ficaram na segunda e terceira posições dessa lista, respectivamente.

O ranking do segmento de Shows produzido pelo Ecad contou com as músicas mais tocadas no Brasil nos 31 mil shows e eventos licenciados no primeiro semestre de 2023. Fazem parte da lista os eventos em que os organizadores e promotores entraram em contato com a instituição para realizar o cadastro e efetuar o pagamento dos direitos autorais, o que é imprescindível para que os compositores e demais artistas recebem seus rendimentos. Além disso, cabe aos organizadores e promotores o envio do roteiro musical para a identificação das músicas e o posterior repasse dos valores arrecadados aos compositores.



Primeiro semestre de 2023



A retomada de shows, eventos e festivais neste primeiro semestre foi um dos fatores de destaque dos resultados alcançados pelo Ecad de janeiro a junho deste ano. Esse segmento apresentou um aumento de 368,6% na distribuição de direitos autorais este ano em comparação ao mesmo período de 2022.



Diante do “boom” de shows, o Ecad traçou um planejamento este ano para intensificar a sua campanha de conscientização sobre o pagamento de direitos autorais, convidando marcas patrocinadoras para participarem desse movimento no Brasil. Isso porque empresas que patrocinam festivais de música e investem em ativação de marca nem sempre estão cientes de que organizadores de eventos musicais e festivais precisam estar adimplentes com o pagamento dos direitos autorais.



Neste primeiro semestre, considerando todos os segmentos de execução pública, o Ecad distribuiu um total de R$ 624 milhões em direitos autorais a 231 mil compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos, o que indicou um crescimento de 22,5% na distribuição total em comparação com o mesmo período do ano passado.



Ranking das músicas mais tocadas no Brasil no primeiro semestre de 2023 no segmento de Shows