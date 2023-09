Reencontro! Artista plástico retrata Seu Jorge e recorda velhos tempos com o cantor

O encontro aconteceu no evento São Gonçalo Fest, no último sábado (23) - Foto: Arquivo pessoal

O encontro aconteceu no evento São Gonçalo Fest, no último sábado (23) - Foto: Arquivo pessoal

‘’Estou barbeiro, mas sou artista plástico’’ são com essas palavras que o artista plástico Anderson Silva encara com paixão e determinação aquilo que nasceu para fazer: arte. Em um dos shows de comemoração ao aniversário do município de São Gonçalo, o evento São Gonçalo Fest também serviu como palco de reencontros, já que deu ao artista a oportunidade de entregar um quadro em que retratou o cantor e ator Seu Jorge, que por Anderson, é recordado como Mario Jorge.



Anderson Alves é natural de São Gonçalo e descobriu a paixão e o talento para os belíssimos retratos realísticos que é capaz de fazer ainda na adolescência. Se inspirou em nomes brasileiros como Nelves, Charles Laveso entre outros e com o tempo, viu seus desenhos sendo cada vez mais aprimorados, de modo que hoje tenha a arte como seu estilo de vida.

Leia mais:

➢ Artista gonçalense inaugura exposição individual no SESC/SG



➢ Neltur organiza capacitação para escolas de samba de Niterói

Ainda na juventude, Anderson e um amigo, falecido hoje em dia, tinham uma banda chamada Filhos da Pátria, em uma das rodas de música que promovia com o amigo Alexandre Carola, os dois cruzaram os seus caminhos com o de Mário Jorge, artista que também estava começando a trilhar sua própria carreira.



‘’Eu e um amigo chamado Alexandre Carola, grande guitarrista, já falecido por conta da violência carioca, fazíamos parte de uma banda chamada Filhos da Pátria e ficamos próximos do Seu Jorge através da música, porque éramos um dos poucos que se interessavam por música no bairro.’’, revisitou as lembranças.

‘’E o Seu Jorge, que na época conhecíamos apenas como Mário, chegava na nossa roda de viola, sempre tocando MPB, e já com músicas próprias, lembro das histórias que ele contava de sua situação de ex-morador de rua, e de que foi salvo por um grupo de teatro, onde conheceu os amigos do grupo Farofa Carioca.’’, contou Anderson.

Com uma dose de saudosismo e admiração, Anderson relembra que depois desses encontros que aconteciam nos bares, ruas e garagens de São Gonçalo, tocou a própria vida e não viu mais Seu Jorge. No entanto, o primo do cantor, Lino Salles, que mais tarde veio se tornar produtor do artista, ainda mantinha contato com Anderson.

Anderson expõe suas artes através das redes sociais, onde aparece por @andersonalves.art | Foto: Arquivo pessoal

Através disso, Anderson perguntou a ele se, caso ele fizesse um desenho de Seu Jorge, seria possível organizar um encontro para que ele pudesse entregar a arte pessoalmente. ‘’Fiz o quadro e só depois de dois anos o destino me deu essa oportunidade, e foi um momento mágico esse encontro, porque me fez suscitar lembranças muito boas daquela época, ele me recebeu após o show, a mim e minha esposa Bárbara, com muito carinho, adorou o quadro.’’, contou empolgado.

O encontro

O encontro aconteceu após o cantor se apresentar no evento ‘’São Gonçalo Fest’, na Arena São Gonçalo, no último sábado (23).

‘’Eu sempre tive certeza de que ele nunca havia mudado e pude constatar de que ele continua o mesmo Mário Jorge, mesmo depois de ter se transformado no grande intérprete e compositor da música brasileira.’’

Apesar do reencontro rápido, Anderson afirma ter sido recebido com muito amor e carinho pelo cantor. O quadro, segundo o artista plástico, levou cerca de 30 horas para ser concluído. Com intervalos, a arte ficou pronta em uma semana e os elogios foram garantidos. Em um dos vídeos que Anderson fez sobre o dia da entrega, os momentos que antecederam o reencontro revelou um misto de empolgação e nervosismo tomando conta do artista.



‘’Galera eu estou aqui nos bastidores do show esperando para falar com o homem, só esperando para entregar o quadro a ele.’’, gravou ansioso. Admirado com o carinho e talento de Anderson, Seu Jorge enfatizou a felicidade ao se ver refletido em detalhes e grafite, no presente que recebeu:

‘’Realista. Realista não é para qualquer um não, né?’’

Assista o vídeo:

Orgulhoso de si mesmo, Anderson também atua como barbeiro, mas revela que o grande amor da sua vida é a arte plástica: ‘’Não encaro como Hobby, desenho é minha prioridade, é minha paixão, não consigo me ver fazendo outra coisa durante o resto da vida.’’, concluiu.