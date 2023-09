Neltur organiza capacitação para escolas de samba de Niterói

A Neltur – Niterói Empresa de Lazer e Turismo – organizará, pela primeira vez, um workshop destinado a capacitação de todos trabalhadores e dirigentes das agremiações carnavalescas da cidade. A iniciativa pretende contribuir para que as escolas de samba cresçam em planejamento e gestão e que o carnaval se profissionalize cada vez mais.

O Workshop começará no próximo dia 2 de Outubro e terminará no dia 24 do mesmo mês, no Caminho Niemeyer, no centro de Niterói. Os temas abordados serão: Gestão de Eventos; Marketing e Publicidade; Gestão Financeira e Recursos Humanos, apresentados com material físico didático, cartilhas, palestras com material audiovisual.

As palestras acontecerão das 19h às 22h, nos seguintes dias:

2 e 3/10– Palestras sobre Gestão de Eventos e Marketing e Publicidade;



9 e 10/10 – Palestras sobre Gestão Financeira e Recursos Humanos;

16 e 17/10 – Palestras sobre Direito e Licenciamentos, Produção e Logística;

23 e 24/10 – Palestras sobre Gestão de Crises e Contingências e Sustentabilidade Social.

Contatos para o workshop: (21) 99823-1765 (Alexandre OIiveira)