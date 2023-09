Priscila Gouvêa se junta a Xande de Pilares para lançamento da canção "Ménage á trois"

A primavera começou em grande estilo, com o lançamento do samba "Ménage á trois", para a cantora Priscila Gouvêa. E não é para menos, já que nesse trabalho, lançado no mundo virtual no último dia 22, ela contou com a participação especial e produção de Xande de Pilares. A canção foi composta por Xande, juntamente com seu parceiro Neném Chama, e já está fazendo grande sucesso no mundo virtual.

Priscila Gouvêa declarou que se apaixonou pela canção, logo, na primeira vez que ouviu, devido sua cadência musical e melodia original e refinada. "Não quis ouvir mais nenhuma canção. Parecia que tinha sido feita exclusivamente para mim", disse a artista.

O lançamento foi a primeira música gravada pela cantora ao lado de Xande de Pilares, considerado pelo público e mídia especializada como um dos 'ícones' do samba brasileiro.

O Clipe

O clipe oficial de "Ménage á trois" foi dirigido por Gian Tedesco e Bruno Mike, sendo gravado no Rio Scenarium, em uma paisagem de um bar clássico com os dançarinos Jeferson Bilisco e Deisiane Veloso.

Em 2008, a cantora Priscila Gouvêa começou sua carreira profissional | Foto: Divulgação/ Bruno Mike

A carioca Priscila Gouvêa, de 39 anos, nascida em Nova Iguaçu, começou a cantar ainda quando criança, com apenas 3 anos. Entretanto, sua carreira profissional embalou em 2008, após ter participado do programa Ídolos da TV Record, quando inclusive avançou de fase, e retornou já cantando em diversos bares pelo estado do Rio de Janeiro. A artista trabalhava também como administradora em uma empresa de ônibus até 2019, quando decidiu sair do seu emprego para viver da música.

A cantora já conquistou diversos prêmios na carreira, dentre eles o Plano Funarj de música ao vivo em 2021 e 2022, além de ter ido para a final do programa "Canta Comigo" após ter levantado os 100 jurados. Contudo, para a artista sua principal conquista foi receber o diploma de sambista, mesmo que não sendo uma competição.

"O Canta Comigo foi muito marcante pra mim, porém receber o diploma de sambista das mãos do Bira, presidente no Cacique de Ramos, teve mais valor, pois foi o reconhecimento da minha trajetória", declarou Priscila.

A artista ainda afirmou que nunca gostou muito de compor, e que foi uma canção de Antônio Candeia que a fez se apaixonar pelo samba.

"Desde criança sempre gostei muito de cantar, porém nunca tive muito prazer na composição de novas melodias. E foi a música "Preciso me encontrar" do Candeia, que fez eu me apaixonar pelo gênero do samba."

Xande Pilares e Priscila no estúdio gravando a música | Foto: Divulgação/ Bruno Mike

Xande de Pilares, de 53 anos, é um cantor, compositor e ator brasileiro. O artista é um ícone do samba em todo território brasileiro, tendo se destacado por participar do Grupo Revelação de 1991 até 2014.

Por fim, Priscila declarou que foi um sonho e um grande aprendizado trabalhar com um cantor de tamanha importância para o samba como o Xande de Pilares, e ainda que construíram um relacionamento de amizade durante a produção do clipe.

* João Santos é estagiário, sob supervisão de Sérgio Soares