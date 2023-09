Porto da Pedra realiza mais um ensaio geral nesta quinta-feira (28)

Unidos do Porto da Pedra realiza mais um ensaio geral rumo ao Carnaval 2024 nesta quinta-feira, 28, a partir das 20h, em sua quadra, que fica na Travessa João Silva, 84.



Em mais uma noite de treino forte, o Tigre de São Gonçalo irá intensificar os treinos de canto, ritmo e evolução que embalarão o desfile da escola, na Marquês de Sapucaí. E pra fechar a noite, o Grupo Vem Pro Meu Ritmo tocará o melhor do Pagode. A entrada é gratuita.

Com o enredo: "O Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular", desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintaes e o enredista Diego Araújo, a vermelha e branca será a primeira agremiação a desfilar no domingo de Carnaval, dia 11 de fevereiro, em busca do título do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.