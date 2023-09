Escritor de Itaboraí lança seu terceiro livro com sessão de autógrafos

O escritor e atendente comercial Nilson da Glória Martins, de 65 anos, vai lançar seu terceiro livro, "O retorno de Maria Bonita", no próximo dia 30, às 16h, no Empório Khave, no bairro Icaraí, em Niterói.

Natural de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, Nilson é morador de Itaboraí desde os três anos de idade, cidade em que também trabalha.

"Comecei a escrever na juventude, participando de festivais de poesia e música como letrista. Com o advento das redes sociais, eu passei a publicar contos e crônicas no Facebook e a boa aceitação me incentivou a publicar meus livros", contou o escritor.

Nilson Martins lançou seu primeiro livro de contos, "Uns caras de Itaboraí", no ano de 2018.



Em 2021, lançou seu segundo livro, de contos e crônicas, "Aconteceu em Itaboraí" e agora, em 2023, lança seu terceiro livro, o primeiro romance, em "O retorno de Maria Bonita".

"O livro é uma crônica sobre violência e outras mazelas das periferias. O jornalista Cleto Ventura, que mora no Rio, recebe de sua namorada, a diarista Luana, que mora numa comunidade de Niterói, o revólver que seu irmão adolescente Netinho portava quando foi morto numa troca de tiros com milicianos, e decide investigar a origem legal da arma. Essa busca o leva a percorrer bairros periféricos de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí", contou o autor.

O evento de lançamento, que será organizado pela Editora Letras Virtuais, terá entrada gratuita e sessão de autógrafos. Mais informações sobre o livro nas redes sociais do autor: no Instagram e Facebook.

"O próximo lançamento é especial para mim, dentre outros motivos, porque é o primeiro que faço fora de Itaboraí", completa o escritor.