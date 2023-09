Terceira edição do Prêmio Ubuntu de Cultura Negra acontece nesta terça

Cerimônia acontece na Sala Cecilia Meireles, no centro do Rio - Foto: Divulgação

Cerimônia acontece na Sala Cecilia Meireles, no centro do Rio - Foto: Divulgação

Uma das principais premiações em homenagem à representatividade afro na cultura nacional, o Prêmio Ubuntu de Cultura Negra realiza sua terceira edição na noite desta terça-feira (26/07). Realizado na Sala Cecília Meireles, no Centro do Rio, o evento celebra as contribuições e as inspirações ancestrais de diferentes personalidades pretas de destaque no cenário cultural.

Esse ano, o evento foca na música negra "do samba ao funk". As categorias devem comentar a importância dos ritmos afro na construção das identidades musicais do Brasil. Além das personalidades, movimentos sociais, políticos e culturais também serão homenageadas.

Leia também:

➢ Priscila Gouvêa se junta a Xande de Pilares para lançamento da canção "Ménage á trois"

➢ “A bruxa está solta!”; veja os casais famosos que se separaram esta semana

Marcam presença nesta edição artistas como Martinho da Vila, Juliana Alves, Dudu Nobre, Buchecha, Rodrigo França, Adalberto Neto, Maria Ceiça e muitos outros. Idealizado pela ativista social Paula Tanga, o Prêmio Ubuntu é realizado pela ONG Afrotribo e pela Funarj, com apoio da Mover, da Secretaria de Cultura da capital e do Instituto Nacional Antirracista da Diversidade e Inclusão (INADI).

Universitários de Niterói participaram dos bastidores

Para a terceira edição, as redes sociais do evento foram geridas pela Agência Experimental Comunica Universo, um agência de publicidade composta por estudantes universitários da Universidade Salgado de Oliveira (Universo) de Niterói. Os jovens, ainda 'no meio' de sua formação na área, em sua maioria, ficaram responsáveis por todas as etapas da divulgação, da idealização do projeto visual a divulgação do material publicitário.

"O fluxo de trabalho obedeceu ao mesmo de uma agência: cliente veio na Universo, fechamos a parceria e os alunos se voluntariaram para estarem envolvidos nesse processo", explica a coordenadora da Agência e gestora do curso de comunicação, Kátia Falcão.

A aluna Kethelin Souza, de 20 anos, que está no 4º período de publicidade, explica que a experiência representou um primeiro contato com o setor para muitos dos alunos. "É a primeira vez que a gente tem contato com esse tipo de evento. A demanda foi muito grande. O início foi ‘de boa’, mas, agora mais para o fim da divulgação, a gente teve dificuldade. Às vezes a gente errava, tinha que editar detalhes. Foi complicado, mas valeu muito a pena", conta a aluna.

Representante da turma, Eduarda Ramos, de 20 anos, também não nega que a experiência foi cheia de desafios, apesar de produtiva. "Para mim foi difícil, mas foi muito importante. Foi um aprendizado muito grande em relação a entender, na prática, como é trabalhar nessa área, atender um cliente e tal. Bolar as ideias do zero foi complicado porque todo mundo tem trabalho, tem as outras responsabilidades da faculdade, então foi um ‘quebra-cabeça’ até a gente conseguir se encontrar, montar o projeto. Mas no final deu certo e aprendemos muito", comemora a aluna.

Além de Kethelin e Eduarda, fizeram parte da divulgação Caio Pimenta, Nádia Barros, Renan Natal, João Marcos Xavier, Juliana Baptista, Maísa Ellen dos Reis e Ítalo Antônio.