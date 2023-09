Encontro de motociclistas lota hotéis em cidade no interior do Rio

Quatorze shows de rock acontecem ao longo do evento - Foto: Divulgação

Quatorze shows de rock acontecem ao longo do evento - Foto: Divulgação

O município de São Fidélis, no interior do estádio do Rio de Janeiro, teve todos os seus quartos de hotel, além de vagas de apartamentos e casas, lotados para o próximo final de semana. O motivo é o 16º Encontro Nacional de Motociclistas, evento que a cidade recebe a partir da próxima sexta-feira (28/09).

Leia também:

➢ São Gonçalo segue com a programação de aniversário da cidade

➢ Quarto dia de FLIM tem homenagem a Gilberto Gil e show de Adriana Calcanhoto

Além disso, três espaços para camping também já estão reservados. A expectativa é que o número de visitantes ultrapasse o do evento do ano passado, que recebeu entre 8 e 10 mil pessoas. Segundo informações dos organizadores, até mesmo os espaços para a instalação de tendas de expositores e carros de food truck na 'praça gourmet' já estão lotados.



O Encontro recebe 14 shows de rock com diferentes bandas e deve receber clubes de motociclistas de diversos regiões do Brasil. A programação acontece até a próxima segunda-feira (01/09).