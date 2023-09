A Prefeitura de São Gonçalo segue com a programação de aniversário da cidade nesta última semana de setembro. O último “Segunda do humor gonçalense” vai apresentar, no Teatro Municipal, a partir das 20h, nesta segunda-feira, o espetáculo Improchampions, uma peça totalmente improvisada dividida em partes nas quais a plateia escolhe o tema de cada cena. O Som das Terças, também no Teatro, vai ser com a Orquestra Municipal de São Gonçalo, às 19h.

Será realizada a segunda mostra de ações colaborativas da Educação da Rede Municipal de São Gonçalo e premiação dos melhores desenhos da exposição “Como São Gonçalo cabe em seu coração”, na terça (26), a partir das 10h, na Secretaria de Educação, no Mutondo. E, na quarta (27), o auditório da Secretaria de Turismo e Cultura, no Centro Cultural Joaquim Lavoura, recebe o Sarau Literário, às 18h.

O “Baile da Cidade”, em celebração aos 133 anos de São Gonçalo, será realizado na quinta-feira (28), às 18h, no SESC São Gonçalo, com a participação de alunos do Projeto Qualidade de Vida e Longevidade, da Secretaria de Esporte e Lazer.

Leia também:

Belém sediará Pré-Olímpico de Basquete Feminino

Adriana Calcanhotto debate identidade cultural do país na FLIM

Aqueles que ainda não foram conferir a exposição itinerante “Meu Lugar”, na Praça Chico Mendes, têm até o dia 1º de outubro para prestigiar a mostra, que conta com mais de 90 obras que fazem o público pensar os sentidos do habitar no Estado do Rio. São mais de 40 artistas, entre eles gonçalenses, envolvidos na exposição que tem visitação gratuita de quarta a domingo, das 10h às 17h. A mostra é realizada pelo Museu de Arte do Rio (MAR), em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo.

Confira a programação de aniversário nesta semana:

. 25 de setembro (segunda): Segunda do humor gonçalense, às 20h

No Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro;

. 26 de setembro (terça): Som das Terças com Orquestra Municipal de São Gonçalo, às 19h

No Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro;

. 26 de setembro (terça): 2ª mostra de ações colaborativas da Educação da Rede Municipal de São Gonçalo e premiação dos melhores desenhos da exposição “Como SG cabe em seu coração”, a partir das 10h

Na Secretaria de Educação, que fica na Tv. Uricina Vargas, 36, Alcântara.

. 27 de setembro (quarta): Sarau Literário, às 18h

No auditório da Secretaria de Turismo e Cultura, que fica na Av. Pres. Kennedy, 721, Estrela do Norte (Centro Cultural Joaquim Lavoura);

. 28 de setembro (quinta): Cia Cenarte Dimensões, às 19h30

No Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro;

. 28 de setembro (quinta): Baile da Cidade, às 18h

No SESC São Gonçalo que fica na Av. Presidente Kennedy, n° 755, Estrela do Norte.