Campanha de adoção de cães e gatos estará em São José do Imbassaí neste sábado (23)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção Animal, participa neste sábado (23/09), das 10h às 15h, de mais uma campanha de adoção de cães e gatos que foram resgatados nas ruas da cidade. Os animais estarão disponíveis para um novo lar na loja Araken Pet Center, em São José do Imbassaí. Os interessados em adotar um pet devem ter mais de 18 anos e apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.

Antes de ser doados, os animais passam por processo de aplicação de vermífugo e os adultos são castrados. A Secretaria oferece a castração dos filhotes a partir dos seis meses de idade.



Campanha também é on-line





A campanha de adoção também é disponibilizada on-line pelas redes sociais da secretaria (Instagram, Facebook ou WhatsApp). Todos os animais encaminhados para adoção são vermifugados e os adultos são castrados. Interessados em adotar um amigo podem entrar em contato pelo Facebook: Proteção Animal Maricá; Instagram: @secpa.marica ou pelo WhatsApp (21) 99546-0334, das 8h às 17h.

Assistência aos animais de rua



Para dar assistência a cães e gatos que vivem nas ruas, dez clínicas veterinárias da cidade foram credenciadas para a realização de exames, internação e procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos diversos (como ortopédicos, oftalmológicos e oncológicos). A busca ativa pelos animais doentes é feita pela equipe técnica da Coordenadoria, mas qualquer cidadão de Maricá poderá ajudar os animais de rua solicitando a assistência pelo número de WhatsApp (21) 99546-0334. Os profissionais vão até o local para constatar as necessidades de saúde do animal, acolher e dar o atendimento veterinário necessário. Após a recuperação, o animal será inserido no programa de adoção. No caso de constatação de abandono de cães ou gatos, o dono poderá ser identificado e denunciado por maus-tratos.



Proteção Animal



A Secretaria de Proteção Animal (Secpa) desenvolve diversas ações e políticas públicas para proporcionar o bem-estar e a proteção aos animais, como as campanhas de adoção e de conscientização sobre abandono, que acontecem em parceria com protetores, moradores e comerciantes.











Data: sábado (23/09)

Horário: 10h às 15h

Local: Araken Pet Center

Endereço: Av. Elomir Gonçalves da Silva, 422 - São José do Imbassaí

Documentos: ter mais de 18 anos e apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.