'Repórter mirim' de OSG se diverte com "Os Aventureiros" na Flim, em Maricá

"Eu sou o aventureiro amarelo, e eu tenho a velocidade". Bem que essa frase poderia ser somente uma frase de referência para abrir o texto, mas a verdade é que a fala foi dita pelo "mini repórter" especial de O São Gonçalo, que resolveu parafrasear o aventureiro amarelo para brincar, ou trabalhar, na sua primeira entrevista, que aconteceu na tarde desta quinta-feira (21), durante a sessão de autógrafos de parte do elenco de Os Aventureiros, no terceiro dia de atração da Feira Literária Internacional de Maricá (FLIM).

O encontro com a presença do aventureiro amarelo, Pedro, e da aventureira roxa, Alice, além do boneco do aventureiro azul, o Super Foca, personagem do Luccas Neto, começou às 14h, pontualmente, e deixou a criançada para lá de animada.

Com Tiago Sena, de 4 anos, não foi diferente. Somando o amor pelos aventureiros e a vontade de trabalhar com a mãe por um dia, lá foi o pequeno se aventurar como repórter e tirar todas as suas dúvidas com os atores da série que conquista milhares de crianças a cada ano.





Tiago se divertiu com os aventureiros e ainda brincou como repórter por um dia do Jornal O São Gonçalo O São Gonçalo

Autor: O São Gonçalo

Como todo pequeno fã, Tiago comprou um dos livros de Os Aventureiros, e foi encontrar seus ídolos. Se para muitos o Luccas Neto fez falta, para o "mini repórter" Tiago a presença do aventureiro amarelo era mais do que especial, afinal, representatividade importa para ele.

"Aventureiro amarelo, como você faz para ter tanta velocidade?", perguntou, assim que o viu. Rindo, o ator João Pessanha respondeu que é por causa da pedra do poder e de muito treino.

Para a atriz Roberta Piragibe, responsável por dar vida a aventureira roxa, o "mini repórter" quis saber o segredo da felicidade. "Como você faz para ser feliz o dia todo?", a personagem disse que é a forma de ver as coisas da vida. "Ah, sim. É que eu sou feliz todos os dias, mas não o dia todo. Pois quando faço coisa errada eu fico triste", disse o pequeno, sem saber ainda que repórter não pode emitir opinião.

Abraços, beijos e fotos realizados, o repórter especial Tiago Sena encerrou seu dia de trabalho e foi passear pelos pavilhões da Flim, que receberá, ainda nesta quinta-feira, Adriana Calcanhoto e outras atrações, que vão até as 22h.

Agenda desta quinta-feira

16h30

Palesta - A literatura de Adriana Calcanhoto

18h00

Roda de Conversa - Cruzando fronteiras criativas: diálogos entre literatura, ilustração e arte

Participantes

Léo Cunha - escritor

Lúcia Hiratsuka - Escritora

Carlos Alberto de Carvalho - Escritor

Alex Gomes - Escritor

20h30

Bruna Mandz