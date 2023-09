Autor niteroiense terá livro distribuído em exposição internacional de Pinball

O autor niteroiense Marco Antônio Rodrigues, de 57 anos, está prestes a realizar um feito inédito em sua carreira. Pela primeira vez, ele terá um de seus livros sendo distribuído em uma exposição internacional, a Expo Pinball, que acontecerá do dia 18 a 21 de outubro, em Chicago, nos Estados Unidos. O livro "O Jogo de Deus", ou, "The Game of God" para os leitores estrangeiros, é um conto de fantasia surpreendente, que une o mundo mágico da ficção, com a nostalgia de quem ama fliperamas.

Segundo Marco, que além de escritor é técnico em segurança do trabalho e trabalha como vendedor de planos de saúde, a ideia do livro nasceu em um dia de comum, logo após o lançamento de seu primeiro livro. Em uma conversa com um amigo, em 2015, Marco compartilhou a ideia e se lembrou do quanto gostava de fliperamas e jogos de pinball durante sua juventude, e a partir dali, começou a escrever.

Em 2016, Marco escreveu e publicou o livro pela primeira vez, na plataforma online Amazon, mas foi apenas em 2019, que o autor revisitou a ideia, fez alguns ajustes e decidiu lançar, oficialmente, "O Jogo de Deus", desta vez, também em versão física. Entretanto, com a chegada da pandemia, o mercado acabou 'travando', e o autor decidiu apostar em um público diferente.

"Eu percebi que nos Estados Unidos, esse mercado de jogos é super aquecido, porque aqui no Brasil, depois da década de 90, a maioria dos fliperamas acabaram, mas lá, eles tem Liga Mundial, bares lotados de pinball... Aí eu vi ali um nicho legal, e traduzi o livro. Traduzi e divulguei, tudo de forma independente, e consegui alguns resultados.", disse o autor, que faz a divulgação do livro para lojas que vendem jogos, bares de pinball, eventos e outros estabelecimentos do ramo.

Dentre esses resultados, estão envios para o Canadá, para a Austrália, para a Inglaterra, para a Itália... Além, é claro, da Expo Pinball, que promete ser um marco na carreira do escritor, já que seu livro atingirá novas pessoas e ganhará ainda mais visibilidade.

A Expo Pinball é a maior e mais tradicional exposição de pinball dos Estados Unidos, e acontece desde 1985, unindo fãs e amantes dos jogos de fliperamas. Nesta edição, que acontece em Chicago, de 18 a 21 de outubro, contará com aproximadamente 500 máquinas, e estarão liberadas para as milhares de pessoas que participarão evento.

A Expo Pinball reúne milhares de pessoas há quase 40 anos em nome do amor pelos jogos | Foto: Divulgação/ Jeffrey Ohler/ Expo Pinball

Infelizmente, Marco Antônio não poderá estar presente, mas nem por isso, estará de fora. Segundo o autor, o criador da Expo Pinball, Robert Berk, entrou em contato com ele, e solicitou 300 exemplares do livro "The Game of God", com o intuito de distribuir a obra durante o evento. Além dele, Mike Burgess, o proprietário da Fort Wayne Pinball, um espaço com mais 150 máquinas em Indiana, também adquiriu o livro, e comprou 100 exemplares da história.

"A sensação de poder ter meus livros no evento é super agradável, até porque, nós estamos falando de um evento tradicional, e do mais antigo. É uma exposição gigante que acontece há quase 40 anos. Então ser um autor nacional, e ter o meu livro sendo distribuído no maior evento pinball dos Estados Unidos, é uma honra.", contou Marco.

Para ele, o interesse do público estadunidense vem da falta de histórias de fantasia e ficção que abordem o o mundo dos jogos de fliperama, já que a maioria dos livros deste tema são técnicos ou históricos. Mas é a partir de seu livro sobre um jogo mágico e um universo misterioso, que os fãs de fliperama podem sonhar e viajar na imaginação, independentemente da idade.

Marco é escritor desde 2012, quando publicou sua primeira obra: "Perspicácia: O aprendiz e a vida". "O Jogo de Deus", publicado também em inglês, foi seu segundo livro, e sua obra mais recente, lançada em 2022, foi o livro, também de fantasia, "O Vale dos Mirantes".

Agora, com os novos rumos de seu segundo livro, ele pretende continuar a história, e dar aos seus personagens, novas aventuras e mistérios.

