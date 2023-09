Filme dos gonçalenses Claudinho e Buchecha é lançado nesta quinta

A depender dos fãs da dupla que marcou a explosão do funk melody no País, o sonho está apenas começando! Isso porque é lançado oficialmente, nesta quinta-feira (21), em todo o País, o filme “Nosso Sonho – A história de Claudinho e Buchecha”, que conta a história dos gonçalenses Cláudio Rodrigues de Mattos e Claucirlei Jovêncio de Souza, respectivamente.

Buchecha, gonçalense do Salgueiro, participou de uma tarde de fotos gratuita no Pátio Alcântara, na tarde desta quarta-feira (20), e pôde receber o carinho de mais de 200 pessoas que marcaram presença no evento. A ação, realizada pelo Pátio Alcântara na praça de alimentação, contou com apoio da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo.

Além da sessão de fotos, o artista participou, em seguida, de um coquetel de pré-estreia do longa no cinema do São Gonçalo Shopping. O evento contou com uma apresentação da Orquestra Filarmônica Metropolitana e com a presença do diretor do filme, atores, autoridades políticas da cidade, como o Prefeito Capitão Nelson, além de influenciadores.

"Vocês estarem levando o nome do município de São Gonçalo para fora do estado, para fora do País, é uma satisfação enorme para todo gonçalense. A transformação de uma cidade ela acontece, inicialmente, pelas pessoas. O que vem acontecendo na atualidade é fruto daquelas pessoas que são daqui. E é uma satisfação enorme saber que nossos artistas estão levando o nome da cidade para fora", disse o prefeito.

O longa-metragem – protagonizado por Juan Paiva, que dá vida a Buchecha, e Lucas Penteado, que interpreta Claudinho – narra a história da dupla de cantores gonçalenses a partir do ponto de vista de Buchecha, mostrando como a amizade entre os dois, que começou ainda na infância, se transformou em um poderoso combustível para a superação de desafios e diversas conquistas da dupla, incluindo o status de um dos maiores fenômenos do funk melody nacional de todos os tempos.





