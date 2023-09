Juliana Paes é criticada por roupa usada em cerimônia de renovação de votos ‘improvisada’

Foi no meio de uma viagem entre amigos e família durante o feriado, que a atriz Juliana Paes e seu marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista, renovaram os votos do casamento, que dura 15 anos. Num vídeo publicado no Instagram, na penúltima segunda-feira (11), a atriz mostrou momentos da cerimônia que, apesar de não parecer, foi um tanto improvisada. No entanto, os chinelos, saídas de praia e short jeans, retratos desse improviso, não passaram despercebidos pelos usuários da rede social, que fizeram questão de registrar a desaprovação.

A atriz adentrou a pequena igreja localizada no sítio usando uma saída de praia branca e transparente, revelando o biquíni por baixo. Nos comentários do vídeo, algumas pessoas expuseram a insatisfação com a roupa da atriz: ‘’Naturalizam tanto essas atividades, pra mim é triste. Entrar na casa de Deus com uma vestimenta dessas. A união, o casamento, o amor, tudo é lindo, simples, porém o principal, não está sendo levado a sério. Triste’’, comentou um usuário.

No entanto, na legenda do vídeo, a artista contou sobre os preparativos para a cerimônia, realizada sem que os dois tivessem planejado para aquela viagem ‘’E não é que no sítio que alugamos tinha uma igrejinha? E não é que nossos amigos inventaram uma renovação de votos pra nós? E as crianças se envolveram e cuidaram das flores, e os adultos cuidaram de escalar o celebrante; e um virou DJ, outro virou cerimonialista e videomaker.’’, legendou. Veja o vídeo:







O vídeo foi publicado no dia 11 de setembro, no Instagram da atriz Reprodução

Autor: Reprodução

‘’As flores de plástico da mesa viraram buquês e grinalda e meu coração virou uma pulsão de gratidão e alegria tão genuínas. Às vezes o Espírito Santo nos toca assim, de surpresa!’’ concluiu a atriz. Mesmo com a declaração, os comentários negativos não foram poupados. Apesar das críticas, amigos e outros famosos comentaram emocionados com o vídeo ‘’Ai Ju! Eu tô chorando’’, comentou a atriz Marina Ruy Barbosa.

A apresentadora Thais Fersoza também fez questão de comentar em prestígio ao casal: ‘’Aaaaaah que lindo!!! E eu me emocionei aqui assistindo.. Deus abençoe imensamente! E que venham mais 15, 15, 15, 15….’’.