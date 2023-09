Mercado Municipal de Niterói oferece vagas de emprego

Os estabelecimentos do Mercado Municipal de Niterói, que foi reinaugurado no final de julho, oferecem vagas de emprego para diferentes funções, como auxiliar de limpeza, bartender, cozinheiro, copeiro, balconista, entregador, garçom, operador de caixa, repositor de mercadorias, serviços gerais e vendedor, entre outras.

Os profissionais interessados em participar da seleção podem enviar um e-mail para bancodetalentos@mercadomunicipaldeniteroi.com.br

De acordo com os lojistas, a remuneração mensal é de cerca de um salário mínimo (R$ 1.320). A jornada de trabalho é variável.

O Mercado Municipal de Niterói foi reinaugurado no dia 27 de julho, após anos de reforma para sua revitalização, com a preservação das características do prédio histórico original e alguns ajustes internos.



No local há restaurantes e cervejarias artesanais. Além disso, são vendidos frutas, legumes, verduras, produtos tradicionais da região, laticínios, bebidas, especiarias e carnes.