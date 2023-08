Recanto de paz em Niterói : 'mergulhe' nos encantos da Praia do Sossego

Sossego, natureza, sal e água de mar. A dica para o final de semana está na região oceânica da cidade sorriso e dessa vez, endereçada àqueles que buscam por um pouco de calmaria em meio à rotina exaustiva de Niterói. Escondida entre as praias de Camboinhas e Piratininga fica a Praia do Sossego. Na verdade, a praia vem se tornando novidade, o motivo? Antes da revitalização feita pela Prefeitura de Niterói, o acesso à praia era possível apenas através de trilha ou pelo mar, por meio de barcos.



Por isso, apenas os niteroienses mais antigos e residentes aventureiros sabiam da existência da praia. Além disso, o lugar também é rodeado por alguns morros, o que facilita sua ocultação. No entanto, em 2019 por uma demanda antiga dos frequentadores, a Prefeitura de Niterói realizou obras que facilitaram o acesso à praia e asseguraram a segurança dos banhistas. Como resultado da revitalização foi construída uma escada de pedra (bioconstrução) com corrimão, instalado chuveiros de água doce na entrada na praia, mirantes acessíveis a cadeirantes, guarda-corpo e áreas de descanso.

Durante a descida pela escadaria é possível ir desvendando a paisagem natural | Foto: Layla Mussi

Leia mais :

➣ Horto do Fonseca: um 'refresco' na Zona Norte de Niterói

➣ Parque das Águas: um "oásis" em meio à selva de pedra do Centro de Niterói

A Praia é uma área de preservação do Parque Municipal Natural da Cidade, por isso, não estranhe se encontrar as placas informativas sobre as espécies nativas de fauna e flora da praia, dispostas no início até o fim da escadaria. Essas são as atrações encontradas ainda na entrada do recanto natural, já que ele mesmo fica só no fim da escadaria. Durante a descida, é possível ir desvendando um pouco do que aguarda lá embaixo.

Placas informativas | Foto: Layla Mussi

Leita também:

➣ Aqui tem história: Da construção às travessias, conheça o passado da Ponte Rio-Niterói

Nos últimos degraus, a vista das árvores é substituída pelo visual composto pela areia, pedras e mar. Por ser uma área de preservação, não é permitido comércios ou barracas de comida na praia, apenas alguns ambulantes vendem mate ou sanduíches. Além disso, barracas e guarda-sol não são disponíveis para aluguel, caso queira se proteger dos raios solares é necessário levar de casa ou se abrigar na sombra das árvores que ficam no canto da areia. Também existe a opção de alugar cadeiras no valor de R$10,00 e já que a faixa de areia não é muito extensa, é possível levar a cadeira para o lugar que desejar.

Vista da entrada na praia, no final da escadaria | Foto: Layla Mussi

Por ser ‘escondida’, a praia não costuma ter tantos visitantes, isso por sua vez, ajuda a preservar o clima misterioso e calmo, característico da Praia do Sossego. O mar, dependendo da época, é pigmentado por verde ou azul claro e as pedras fincadas no canto da areia garantem um belo cenário para fotos. No alto dos morros que cercam a praia, algumas pessoas costumam pular de parapente e o esporte compõe lindamente a paisagem natural do Sossego. A areia e mar limpos não são atoa, ao final do passeio não esqueça de recolher seu lixo e deixar em uma das lixeiras espalhadas pela praia.

Vista da costa do Sossego e Piratininga | Foto: Layla Mussi

Para confirmar a qualidade do paraíso ecológico, em 2021, a Praia do Sossego recebeu o selo internacional de sustentabilidade Bandeira Azul. O prêmio é concedido a praias, marinas e embarcações que possuam um elevado grau de gestão ambiental e preservação do ecossistema.O certificado internacional é um programa credenciado pelas Organizações das Nações Unidas (ONU) e pela Unesco. Além disso, o lugar foi o primeiro de Niterói a receber a certificação. No estado do Rio de Janeiro, apenas as praias do Peró, Prainha e Praia da Reserva receberam o selo.

Certificado de Bandeira Azul assegura a qualidade da praia e o potencial de preservação de áreas ambientais | Foto: Layla Mussi

Cenário para fotos, vistas que valem o passeio e ponto de paz. Essas são as características que te convidam para conhecer a Praia do Sossego, em Niterói.

Como chegar:

Ônibus: A linha 39A sai do Terminal João Goulart e deixa no ponto final mais próximo em Piratininga. De lá, é preciso seguir mais 10 minutos de caminhada até o Mirante. São cerca de 1h30 de viagem.

Para acessar a praia, primeiro é preciso achar o Mirante que fica localizado na Rua da Graça, em Camboinhas.

Sob supervisão de Marcela Freitas*