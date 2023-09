Pátio Alcântara oferece programação infantil gratuita em setembro

A diversão não tem fim no Pátio Alcântara! Para o mês de setembro, o shopping preparou uma animada programação cultural infantil. No próximo sábado, dia 16 de setembro, a partir das 16h30, a Praça de Alimentação do empreendimento será palco de espetáculos teatrais que prometem encantar a criançada. É gratuito!

16/09 - Vida de Bicho

Nesta cativante história, quatro animais - um Burro, um Cachorro, uma Galinha e uma Gata - fogem de seus donos para viver uma vida "simples", mas livre, como músicos. Ao longo do espetáculo, eles compartilham a importante lição de que o melhor amigo de um bicho é outro bicho, destacando que a liberdade é um direito que pertence a todos.

SERVIÇO

Local: Praça de Alimentação

PÁTIO ALCÂNTARA

Praça Carlos Gianelli, s/nº – Alcântara – São Gonçalo – RJ



www.patioalcantara.com.br

https://www.facebook.com/patioalcantara

www.instagram.com/patioalcantara