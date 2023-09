Thiaguinho canta sucessos no Rádio Mania Ao Vivo

O cantor Thiaguinho trouxe seus sucessos para o Centro de Niterói na tarde desta quarta-feira (13/09). O artista foi a atração principal do programa Rádio Mania Ao Vivo, gravado com a presença de dezenas de fãs nos estúdios da Rádio Mania.

Thiago André cantou alguns de seus sucessos mais badalados no momento como 'Vencedor' e 'Falta Você', além de outros hits de sua discografia. Ele também aproveitou para cantar alguns clássicos de outros artistas, como Rick e Renner e Raça Negra, mantendo a 'tradição' que se iniciou em seu último álbum, o "Meu Nome é Thiago André", em que o artista regravou músicas que gosta de ouvir para comemorar seus 20 anos de carreira.

Em entrevista durante o programa, Thiaguinho comentou que o álbum, inclusive, é o seu preferido da carreira, justamente porque foi uma chance de relembrar suas inspirações. Ele destacou também que sua herança musical está muito ligada a sua família.

"Tudo que eu sei musicalmente [é porque] eu fui influenciado por eles. Minha mãe canta na igreja, foi minha primeira referência musical, e meu pai era locutor de rádio. Então eu cresci dentro de um estúdio de rádio e dentro dos ensaios de música da igreja", disse o artista.

A performance foi exibida na emissora, no site, no canal do YouTube e no aplicativo oficial da Rádio.