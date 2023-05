Nos estúdios da Rádio Mania, Gamadinho canta toda a sua experiência no pagode e fala sobre o novo projeto

O cantor Gamadinho se apresentou na tarde desta terça-feira (9), no programa Mania Ao Vivo, da emissora Rádio Mania. Esse foi p segundo show do artista ao vivo na Rádio Mania, mas dessa vez em carreira solo.

Com uma longa trajetória na música, desde os seus 14 anos, Gamadinho já participou dos grupos Empolgação - o primeiro de sua carreira- Swing & Simpatia, Pique Novo, Estilo X, contudo, foi a participação no The Voice Brasil, em 2013, marcou o início de sua carreira solo.

Em entrevista a OSG, o cantor afirma estar "feliz demais de estar aqui, é o que eu sempre quis, retornar com o meu novo projeto e ver isso acontecendo agora é muito gratificante".

Novo Projeto

Prestes a lançar seu novo projeto musical, o DVD intitulado de ‘’Gamadinho Para ficar’’ , o cantor garante participações de outros grandes artistas como Belo, Ferrugem, Di Propósito e Vitinho e fala um pouco sobre as inspirações e expectativas para o novo projeto.

"Nesse trabalho, eu trouxe tudo que é bom pra mim. Tem muito da minha família, as minhas letras, os convidados que eu sou fã, que sempre acompanhei. É um projeto que tá muito bonito e eu já estou ansioso pra botar ele na rua", declara o cantor.

O cantor não desistiu do sonho de viver da música e hoje consegue motivar e inspirar jovens que estão começando | Foto: Layla Mussi

Insistir nos sonhos

Natural de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Gamadinho, que recebeu esse apelido pelos amigos de infância, depois de uma paixonite, também ampliou sua experiência e atuação musical para as composições. O cantor escreveu letras em conjunto com os compositores Brunno Gabryel e Lucas Morato.

Mesmo diante das dificuldades para conquistar espaço no mundo artístico, o cantor não desistiu do sonho de viver da música e hoje consegue motivar e inspirar jovens que estão começando.

"Acreditar sempre, esse é o primeiro passo. Se não acreditarmos em nós mesmos, fica muito mais difícil. Vão vir muitas dificuldades, a gente vai tomando pancada, mas tem que ter fé sempre", afirma Gamadinho.