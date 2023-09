'Espacinho Partage' traz peças gratuitas de desenhos animados para as crianças

O Espacinho Partage do mês de setembro vai trazer peças de animações infantis muito especiais. A Fuga das Galinhas e Peter Pan farão parte da programação com o melhor dos heróis e heroínas para os pequenos. As encenações acontecem no 2º piso do centro comercial nos dias 17 e 24, às 16h.

O filme dos anos 2000 sobre um galinheiro que luta por liberdade vai ganhar uma releitura especial no dia 17. Em ‘A Fuga das Galinhas’, galinhas cumprem sua função e vivem pacatamente sonhando com uma vida melhor em fazenda inglesa dos anos 1950. No entanto, uma delas, conhecida como Ginger, sonha com a liberdade e planeja sair voando dali junto com suas companheiras.

No dia 24, Peter Pan e Wendy vão levar o público infantil do Partage Shopping para a Terra do Nunca. A peça ‘Peter Pan’, sobre o garoto que se recusa a crescer, trará uma viagem a um mundo mágico, onde personagens como Sininho, Tigrinha e o maquiavélico Capitão Gancho habitam.

A entrada é gratuita. Para total tranquilidade, é recomendável que os responsáveis acompanhem as crianças e permaneçam no local durante toda a atividade.

Serviço: Peças Espacinho Partage

A Fuga das Galinhas

Data: 17/09

Horário: 16h.

Peter Pan

Data: 24/09

Horário: 16h.

Local: Espacinho Partage (2º piso)

O Partage Shopping fica na Av. Pres. Kennedy, 425 - Centro, São Gonçalo

Eventos gratuitos

Mais informações: https://www.partageshoppingsaogoncalo.com.br/ ou @partagesaogoncalo