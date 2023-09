Vila Mimosa será tema de enredo do próximo carnaval

A GRES Acadêmicos do Anil, escola de samba da Zona Oeste do Rio, anunciou, nessa segunda-feira (11), o tema do seu enredo para o Carnaval de 2024. "Vila Mimosa - Uma história de resistência, luta e dor..." foi a história escolhida para ser contada no próximo desfile da agremiação.

A Azul e Branco se apresentará no Grupo de Avaliação, que fica "abaixo" da Série Bronze e desfila na Nova Intendente, atualmente na Avenida Ernani Cardoso, em Cascadura, Zona Norte do Rio. O Grupo de Avaliação terá 24 escolas de samba no ano que vem.

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Anil é uma escola de samba da cidade do Rio de Janeiro fundada há apenas dois anos, em 11 de março 2021. O carnavalesco Augusto Oliveira e o diretor de carnaval Luiz Guilherme são os responsáveis pelo próximo desfile.

A Vila Mimosa, enredo escolhido, é uma das mais famosas e antigas áreas de prostituição da cidade do Rio de Janeiro. Localizada na Rua Sotero dos Reis, na Praça da Bandeira, Zona Norte da cidade, o local é conhecido como Zona do Mangue, e, inicialmente, ficava às margens da Avenida Presidente Vargas. Uma das versões para sua origem atribui o surgimento da Vila Mimosa à chegada de mulheres do leste europeu no Brasil fugindo da guerra, no início do século 20.