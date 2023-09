Cultura do Estado realiza "Caravana Sececrj" em São Gonçalo

Em uma ação de democratização da cultura fluminense, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro dá início ao projeto "Caravana Sececrj". A iniciativa tem como objetivo levar informações sobre o pacote de editais da Lei Paulo Gustavo (LPG), atendendo os fazedores de cultura da região. O primeiro encontro será realizado em São Gonçalo, nesta quarta-feira (13).

Os encontros da "Caravana" serão destinados a gestores, artistas e produtores fluminenses e visam promover a capacitação dos agentes de cultura, por meio de debates sobre os editais da LPG, permitindo que a informação chegue até os proponentes que moram em regiões afastadas da capital e, consequentemente, descentralizando os recursos da pasta. As inscrições para quem deseja participar devem ser feitas de forma on-line.

"Estamos realizando todo o processo da forma mais democrática possível, desde a elaboração do pacote de editais, até o atendimento descentralizado em todas as regiões do estado. Já nesta semana, vamos passar pelo Leste e Noroeste Fluminense. Buscamos promover a melhor entrega possível da Lei Paulo Gustavo, assim como fizemos durante a execução da Lei Aldir Blanc", disse a Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.



A Sececrj também está disponibilizando atendimento presencial na Biblioteca Parque Estadual, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h (com pausa das 14h às 15h). Os fazedores de cultura podem se dirigir ao local para tirar dúvidas sobre o pacote de editais da LPG. A biblioteca fica localizada na Avenida Presidente Vargas, nº 1261, Centro do Rio.

Caravana Sececrj em São Gonçalo

Data: 13/09

Horário: 19h

Endereço: Avenida Dr Feliciano Sodré, 100, Centro de São Gonçalo

Link para inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTpuwIxQIn0E7wZUbN5WPErIlTos_tF7YCCe1d_MSfeDBwZA/viewform

Calendário dos editais abertos

Os editais "Música nas Ruas RJ" e "Apoio a Obras Audiovisuais" estão com inscrições abertas até as 18h do dia 19 deste mês, através do link http://cultura.rj.gov.br/desenvolve-cultura/inscricao/. A chamada voltada para o segmento de música é destinada a pessoas físicas e terá 300 vagas, com premiação de R$ 10 mil para cada, totalizando R$ 3 milhões.

Já o de apoio a obras audiovisuais será voltado para pessoa jurídica com CNAEs específicos para produção audiovisual, dividido em seis categorias, com 161 vagas e premiação total de R$ 49.935.000,00. Veja como será feita a divisão:

. Categoria A1 - Longa Metragem ou Obra Seriada: 12 prêmios de R$ 2 milhões;

. Categoria A2 - Longa Documentário: 6 prêmios de R$ 1 milhão;

. Categoria A3 - Curta Metragem: 68 prêmios de R$ 120 mil;

. Categoria B - Videoclipes Independentes: 31 prêmios de R$ 25 mil;

. Categoria C - Desenvolvimento de Obra Audiovisual: 24 prêmios de R$ 125 mil;

. Categoria D - Finalização de Obra Audiovisual: 20 prêmios de R$ 400 mil;

No próximo dia 13, outros oito editais serão lançados: Apoio aos Jogos Eletrônicos, Teatro, Dança, Circo, Artes Visuais, Manifestações Tradicionais, Bandas e Fanfarras e Apoio a Ações de Formação e Difusão do Audiovisual.

Já no dia 18, mais nove chamadas: Conexões Urbanas, Diversidades em Diálogo, Arte-Educação, Artesanato, Histórias em Quadrinhos (HQ), Apoio aos Espaços do Audiovisual, Apoio à Memória e Preservação do Audiovisual, Apoio a Licenciamento e Apoio à Distribuição.