Gilberto Gil recebe convite e chave da cidade de Maricá para participar da FLIM

O cantor, compositor e imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) Gilberto Gil recebeu ontem (10), durante a ciranda literária na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, o convite oficial e a chave da cidade de Maricá para participar da 8ª Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM), que acontece de 19 de setembro a 1º de outubro.

A entrega simbólica foi feita por Ana Cláudia Santana de Morais, de 14 anos, aluna do 9º do Centro de Apoio Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) Elomir Silva e vencedora de concurso literário na rede municipal de ensino.

A mestre de cerimônias da ciranda literária da ABL foi a atriz e acadêmica Fernanda Montenegro. Durante o evento, a estudante leu sua poesia “Multicultural”, tema da Flim, e entregou ao imortal Gilberto Gil uma caneta de pena estilizada, símbolo da literatura, e a chave da cidade de Maricá. O cantor confirmou sua participação no dia 22 de setembro.

A aluna Ana Cláudia de Moraes contou sobre a emoção em poder recitar seu poema em público e na presença de vários imortais da ABL e ao lado de Gilberto Gil.

“Foi maravilhosa a minha experiência de estar do lado dele e entregar a chave. Estou muito feliz de poder representar Maricá. Quando vi a oportunidade de fazer a poesia, fui na internet pesquisar um pouco sobre o tema multicultural e a partir daí comecei a pensar nas rimas e em cada uma das coisas diversas”, contou a adolescente.

O secretário municipal de Educação, Márcio Jardim, falou sobre a escolha da homenagem ao cantor, que tem uma vasta contribuição nas mais diversas áreas da cultura brasileira.

“A entrega representa que Gilberto Gil tem em suas mãos a chave cultural da cidade do livro e o cantor estará conosco no dia 22 de setembro. Com o tema Multiculturalismo, a FLIM 2023 terá como grande homenageado o cantor, compositor e imortal, que representa muito bem o multiculturalismo, essa coisa bela, de mistura que existe no povo brasileiro e na cidade de Maricá. A FLIM ganhará uma praça com o seu nome no evento. Maricá está cada vez mais evoluindo e aprimorando nas áreas de educação, saúde e lazer. A nossa FLIM será a nossa Bienal do Livro e estão todos convidados!", disse o secretário.

Presidente da Academia Brasileira de Letras (ABL), o jornalista e imortal Merval Pereira destacou a importância da FLIM como um evento cultural.

“Foi uma tarde muito bonita e tenho certeza que Maricá vai ter essa mesma sensação com a presença do Gil e de representantes da Academia Brasileira de Letras. Essa é a nossa intenção, de estar sempre participando de eventos culturais como a FLIM, que reúnam o público, a sociedade e a Academia, que está sempre junto ao cidadão, colaborando para estimular a leitura e incentivar a cultura brasileira”, disse.

Flim 2023

A Flim reunirá outros grandes nomes da literatura e da cultura, entre eles, o filósofo Leandro Karnal, que participa da pré-conferência nesta segunda-feira (11/09); Frei Betto, compositor Nei Lopes, o ator e roteirista Hélio de La Peña, os jornalistas Juca Kfouri e Edney Silvestre; a bailarina Ana Botafogo; os escritores Sonia Rosa, Ondjaki, Rossandro Klinjey, Roger Mello, Israel Neto, Luiz Antônio Simas, Pastor Ed Renê, Maria Chocolate, Felipe Eugênio e Eliana Alves Cruz. Além dos convidados, participam ainda 50 escritores da cidade de Maricá. Durante o evento, haverá uma extensa programação com palestras, debates e rodas de conversa, que vão reunir escritores, convidados, professores, filósofos e chefs para um bate-papo com o público.

Em uma área de seis mil metros quadrados, a estrutura terá mais de 100 editoras e espaços especiais dedicados a diferentes públicos, do infanto-juvenil ao adulto. Além de um amplo espaço gastronômico com diversos restaurantes. O Palco Multicultural receberá diversos shows de artistas locais e da música nacional, entre eles, as cantoras Adriana Calcanhoto e Zelia Duncan, a banda Maneva e o cantor Daniel Jobim, neto do compositor Tom Jobim. Também se apresentam no local o Teatro Mágico, Bia Bedran e a cantora maranhense Flávia Bittencourt.

Mumbucas literárias

Este ano, os vouchers gratuitos para compra de livros foram batizados de “Mumbuca Literária”, em referência à moeda social de Maricá. Serão distribuídos 35 mil vouchers para os estudantes das 65 escolas da rede municipal de ensino, bem como os alunos do Instituto Federal Fluminense (IFF) e da rede estadual, como ocorreu nas edições anteriores. Também serão contemplados os estudantes do projeto municipal de alfabetização: “Sim, eu posso”. A novidade é que, pela primeira vez, os aposentados da Secretaria de Educação de Maricá e os alunos do Passaporte Universitário (programa de concessão de bolsas totalmente gratuitas) também terão direito ao voucher. O valor do “Mumbuca Literária” será o equivalente a R$ 200, exceto para alunos do Passaporte Universitário que terão direito a vouchers de R$ 100.

Serviço

Festa Literária Internacional de Maricá

Data: de 19 de setembro a 1º de outubro de 2023

Horário: 8h às 20h

Endereço: Rua Van Lerbergue, 249, altura da Praça dos Gaviões, em Itaipuaçu