Grupo Amanhecer celebra 30 anos com grande roda de samba em SG

São trinta anos de música e várias formações. Com tanto tempo atuando no circuito cultural da região, de forma ininterrupta, os integrantres do Grupo Amanhecer, vão se reunir nesse domingo (10), a partir das 14h, para celebrar esse marco, de forma muito especial, com uma grande roda de samba no Espaço Cultural Mesa Redonda, na Rua Brasileu Nogueira da Costa, no Campo Novo, em São Gonçalo.

O evento, com churrasco e feijoada liberados, e venda de bebidas, terá a participação de vários convidados do circuito do samba e do pagode da região, entre eles ex-integrantes do Amanhecer, de diferentes formações, ao longo da existência do grupo. O DJ Fabynho estará no comando das 'carrapetas' para animar a festa com música eletrônica nos intervalos do pagode.

O cantor Vilson, um dos mais antigos remanescentes do Amanhecer diz que a existência permanente do grupo nos meios musicais é fruto da sintonia entre os integrantes, a partir de uma grande amizade entre todos. "Não tem segredo. Aqui, somos tudos unidos, com igualdade em tudo. Não há estrelismo, mas muito trabalho", afirmou ele.

Segundo Vilson o roteiro do show comemorativo terá sambas 'da antiga' e do presente que marcaram as gerações, a partir do ano de 1993, quando o samba e o pagode "explodiram' nas paradas musicais. O Amanhecer é um dos grupos mais assíduos em shows realizados entre São Gonçalo, Niterói e Maricá. O evento de sábado tem apoio cultural de Renatinho da Oficinas, Hortifruti Campo Novo, Renato RM e Tiozão Multimarcas.