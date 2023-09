Projeto ‘Cine Tela’ chega à Itaboraí neste domingo

Itaboraí vai receber, neste domingo (10), às 18h, o ‘Cine Tela FUNARJ’, fruto de uma parceria da Secretaria Municipal de Cultura com o Governo do Estado, por meio da Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro (FUNARJ). O projeto fará a exibição do filme ‘O Gato de Botas 2 – O último pedido’, numa estrutura montada na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Haverá distribuição gratuita de pipoca e bebida para os telespectadores.

O Cine Tela FUNARJ promove diversão por onde passa com projeções gratuitas em várias localidades em todo o território fluminense. O projeto é destinado à difusão, democratização cinematográfica e à formação de plateia através de sessões de cinema em telões, que são montados em praças, logradouros públicos e espaços de diversas regiões de todo o estado do Rio de Janeiro.

O secretário municipal de Cultura, Roberto Costa, falou de mais uma parceira, que traz bons resultados para Itaboraí.

“Essa é mais uma parceria com o setor audiovisual para nossa população. Dessa vez através de uma parceria com a FUNARJ. Levar a cultura de forma gratuita e com qualidade para o povo de Itaboraí e região é missão integral da Secretaria Municipal de Cultura”, comentou o secretário.

Neste longa-metragem, o Gato de Botas descobre que sua paixão por aventuras teve um preço alto. Ele já gastou oito de suas nove vidas e precisa lutar contra um grupo de vilões enquanto tenta restaurar todas as vidas, procurando o mítico Último Desejo.

Serviço:

Cine Tela FUNARJ

Exibição do filme ‘O Gato de Botas 2 – O último pedido’

Dia: 10/09 (domingo)

Horário: 18h

Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, Centro