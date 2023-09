Folia do Viradouro homenageia Mestre Ciça na feijoada de 7 de setembro em Niterói

A Folia do Viradouro terá várias atrações na tradicional feijoada de 7 de setembro, nessa quinta-feira - Foto: Divulgação/Folia do Viradouro

A Folia do Viradouro, escola do Grupo Principal do Carnaval de Niterói, dá a partida rumo ao Carnaval de 2024, com a tradicional Feijoada de 7 de Setembro, nessa quinta-feira, recebendo convidados 'ilustres' da Unidos do Viradouro, na quadra de ensaios, na Rua Mário Viana, 858, em Santa Rosa, na Zona Sul da cidade.

A Folia, que é da mesma comunidade onde nasceu, na década de 60, a Unidos do Viradouro, uma das grandes escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro, vai prestar uma grande homenagem ao diretor de bateria da escola do Barreto, Mestre Ciça e às integrantes da Ala de Baianas dessa agremiação.

Além de Ciça, a Viradouro também enviará à quadra de ensaios da Folia o intérprete Wander Pires, ritimistas e outros segmentos para apresentar, em clima de batucada, alguns dos grandes sambas que embalaram os desfiles da escola na Marquês de Sapucaí.

A Folia do Vitradouro reeditou enrtedo da Unidos do Viradouro no Carnaval desse ano | Foto: Divulgação/Folia do Viradouro

O intercâmbio da Folia com a Unidos Viradouro tem sido frequente. E num passado recente, culminou com a reedição, no Carnaval de 2023, do enredo 'Teresa de Benguela, a Rainha do Pantanal', de autoria de Joãosinho Trinta, apresentado na Sapucaí no Carnaval de 1994, onde a escola de Niterói ficou com a terceira colocação.



Outras atrações - Além das homenagens à Unidos do Viradouro, o evento marca também o lançamento do enredo 'Fé para o que der e vier', do carnavalesco Bruno Marins, a ser apresentado no Carnaval de 2024. A festa conta também com o 'Pagode do Ruan', que é um dos intérpretes do carro de som da escola, e também da presença dos segmentos das seguintes agremiações de Niterói: Combinados do Amor, Mocidade Independente de Icaraí, Mistura de Raças e do Bloco Carnavalesco os Trabalhistas Estão Chegando. A entrada é franca e haverá venda do prato com feijoada e bebidas.

A Folia do Viradouro é uma das escolas mais tradicionais do Carnaval de Niterói. Com cinco títulos, nos anos de 2012, e 2015, 2016 e 2017 e 2022, é é motivo de orgulho para a comunidade do Viradouro.