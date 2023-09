Parada do Orgulho LGBTI+ Rio 2023 será em novembro

Parada do Orgulho gay, no Rio de Janeiro/RJ (Flávia Vilela/Agência Brasil) - Foto: Divulgação/ Agência Brasil

Parada do Orgulho gay, no Rio de Janeiro/RJ (Flávia Vilela/Agência Brasil) - Foto: Divulgação/ Agência Brasil

O Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI+ comunica que a 28ª Parada do Orgulho LGBTI+ Rio 2023 ocorrerá no dia 19 de novembro de 2023, na Praia de Copacabana.

Desde o início do ano foi iniciada a captação de recursos para a edição de 2023. O evento já conta com o patrocínio da Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Coordenação da Diversidade Sexual da Secretaria da Casa Civil, mas ainda não obteve os recursos necessários para a sua realização. Por isso, a maior manifestação do Rio de celebração do orgulho e cidadania Lgbti+, será em 19 de novembro para que se possa mobilizar mais patrocinadores e apoiadores.

O Grupo está buscando o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do Programa Rio Sem Lgbtifobia da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; do Governo Federal; e do Setor Privado para conseguir os recursos que permitam a realização da 28ª Parada do Orgulho LGBTI+ Rio e sua programação oficial nos eixos da saúde, cultura e cidadania, com ações em diversos centros culturais durante o mês de novembro e na orla de Copacabana durante o dia da Parada LGBTI+ Rio.