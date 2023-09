‘A Bienal é mágica’, diz Vitor Prado, estudante da rede estadual de ensino

Alunos e professores de Rede de Ensino Publica na festividade - Foto: Divulgação/Governo do Estado do Rio de Janeiro

Alunos e professores de Rede de Ensino Publica na festividade - Foto: Divulgação/Governo do Estado do Rio de Janeiro

“Nunca pensei que estaria aqui. A Bienal é mágica, rica de cultura. Estou radiante e realizado por viver tudo isso. Minha cidade é pequena. Nunca vi tanta informação”. Assim, o estudante Vitor Hugo Vicente Prado, do Colégio Estadual Francisco Varella, no município do Carmo, na Região Serrana do Rio, resumiu o seu encantamento com a sua primeira participação na maior feira literária do país.

A exemplo dele, cerca de cinco mil alunos da rede estadual passaram, nesta segunda-feira, pelo estante “Educação de Talentos”, da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ).

O professor de Língua Portuguesa Renato Mata abriu o quarto dia da Bienal no estande, apresentando “Preso no porão” e pequena maquete do livro infantil. Lançada em 2022, a obra conta a história de um garoto que desbrava o mundo com sua imaginação, e acaba se destacando por ser eterno aprendiz.

Em seguida, a aluna Alice Madeira, de 17 anos, do Colégio Estadual Matemático Joaquim Gomes de Sousa, intercultural Brasil-China, de Niterói, subiu ao palco, ao lado de outras cinco estudantes, com a tradicional “Dança dos Leques”. O grupo definiu a experiência como “emocionante”, “desafiadora” e “única”.

- É incrível voltar à Bienal e trazer a cultura riquíssima da China para as pessoas que não a conhecem", celebrou a jovem.



Além da secretária de Educação, Roberta Barreto, assistiram ao show a subsecretária de Planejamento e Ações Estratégicas da Seeduc-RJ, Myrian Medeiros.

Atualmente, a rede estadual conta com 20 escolas interculturais, que funcionam de forma integral e possibilitam que os alunos aprendam um pouco da língua e da cultura francesa, inglesa, turca, chinesa, mexicana, alemã, entre outras.

"Gostei muito do ambiente, da organização e da troca de experiências. Comprei oito livros com a ajuda do voucher que a Seeduc nos deu, inclusive uma para minha irmã que está aprendendo a ler", explicou Charlles Ferreira da Silva, de 16 anos, aluno do 1 ano do Ensino Médio do Ciep 262 - Curvelina Dias Curvello, em São Pedro D’Aldeia, na Região dos Lagos.

Livros, robô e personagens animam alunos no Estande da Seeduc-RJ

09h30: Distribuição de livros – Programa Mais Leitura

15h: Contação de histórias - Dani Fritzen & Renato Badeco

16h: Distribuição de livros – Programa Mais Leitura

16h30: Dinâmica sobre futebol paralímpico

17h: Exposição virtual línguas Vivas e tirinhas na educação

18h: Oficina “Construindo a nossa história”

19h: Roda de conversa sobre os impactos da violência na escola

20h: Quiz intercultural