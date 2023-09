Festival de Rock gratuito agita o feriadão em Niterói

Nos dias 7, 8, 9 e 10 de setembro, acontece o The Rock Park Barbecue Festival, na praça Raul de Oliveira Rodrigues, no Largo do Marrão, em Niterói. O evento será das 11h às 23h e receberá atrações infantis e renomadas bandas de rock do cenário musical. Terão também expositores de artesanato, de moda e de gastronomia, com a presença do renomado chef Jimmy Ogro, especialista na arte do churrasco. O festival tem entrada gratuita todos os dias.

Logo na estreia, 7, a atração principal da noite é Rodrigo Santos, ex-Barão Vermelho, a partir das 20h. Antes disso, às 17h, sobe ao palco a banda Rock Fellows, tradicional na cena musical da cidade. Já no dia 8, sexta-feira, Marcio Careca, da Rádio Cidade, comanda o show a partir das 17h, e, logo após, a partir das 20h, a banda Purano anima o público cantando Pearl Jam e clássicos de Seattle.

No sábado, a banda Senhor Jose apresenta, a partir das 20h, versões divertidas e eletrizantes de grandes clássicos do rock. Antes da atração, às 17h, a banda Lynyrd Nation sobe ao palco levando grandes sucessos do estilo country rock. Fechando o evento, no domingo, 10, a banda Bella Godiva se apresenta às 17h. E, às 20h, o grupo Black Birds promete sacudir a galera com o melhor dos Beatles.

Em todos os dias de evento, às 11h, começa a recreação infantil e a diversão com brinquedos infláveis. Às 15h, nos dias 7, 8 e 9, quem sobe ao palco é a banda Violúdico, com apresentações lúdicas e interativas. Já no dia 10, Beatles for kids é a atração principal para a criançada. Nos intervalos das atrações, os DJs da Nikity Rock Mafia comandam o evento.

“Preparamos um evento completo, para que toda família possa estar presente curtindo e se divertindo. É uma satisfação enorme poder realizar um festival gratuito em Niterói, apresentando e valorizando os artistas da cena do rock. E além disso, proporcionar um feriadão animado e cheio de musicalidade para as crianças. Vai ser incrível!”, disse Mário Pombo, produtor do evento.

O festival também contará com expositores de artesanato, de moda e de gastronomia. Estará presente no evento o chef Jimmy Ogro, apresentando suas criações da culinária BBQ. Nascido em Houston, nos EUA, ele é fundador da Ogrostronomia e apaixonado pela carne suína, que é a protagonista das suas principais receitas e invenções na cozinha.

Sobre o The Rock Park

The Rock Park é um evento que acontece uma vez por mês na Quinta do Parque, em Niterói. O evento tem lotação máxima desde a sua estreia, em abril deste ano, e oferece ao público de Niterói uma noite incrível com o melhor do cenário do rock.

Programação:

07/09 – quinta-feira:

11h - Recreação

15h - Violúdico

17h - Rock Fellows

20h - Rodrigo Santos

08/09 – sexta-feira:

11h - Recreação

15h - Violúdico

17h - Marcio Careca

20h - Purano

09/09 – sábado:

11h - Recreação

15h - Violúdico

17h - Lynyrd Nation

20h - Senhor Jose

10/09 – domingo:

11h - Recreação

15h - Beatles for Kids

17h - Bella Godiva

20h - Black Birds

Serviço

Data: 7, 8, 9 e 10 de setembro

Horário: 11h às 23h

Local: Praça Raul de Oliveira – Largo do Marrão - Niterói

Classificação livre

Contato: @therockparK