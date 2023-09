São Gonçalo é um dos municípios do Rio com maior número de inscritos no Enem 2023

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep), o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) chega em 2023, em sua primeira edição após o fim da pandemia da Covid-19, com um aumento de 13,1% no número de inscritos em relação a 2022. Com o aumento, a prova conta com 3,9 milhões de inscritos de todo o país, que se preparam para colocar em prática, tudo que aprenderam no ensino médio.

Este ano, o Rio de Janeiro é o quarto estado com maior número de candidatos, com cerca de 282.313 inscritos, ficando atrás apenas de Minas Gerais, Bahia e São Paulo, que lidera com 590.770 inscritos. Em comparação aos anos de 2022 e 2021, o Rio de Janeiro teve um crescimento de 32 e 45 mil candidatos, respectivamente, o que pode ter acontecido pelo fim da emergência sanitária.

No estado, a cidade do Rio é a que concentra o maior percentual de estudantes que farão a prova, com 117.007 inscrições. Logo atrás, a Baixada Fluminense conta com 65.588 inscritos e a Litorânea com 15.610. Duque de Caxias e Nova Iguaçu, ambos com cerca de 14 mil inscritos, lideram entre os municípios da Baixada com o maior número de inscritos, e dividem o segundo e o terceiro lugar no ranking do estado, atrás apenas da cidade do Rio.

Já na Região Metropolitana, Niterói e São Gonçalo contam com praticamente o mesmo número de candidatos, com 13.696 e 13.919, respectivamente. Ao todo, 52 dos 92 municípios fluminenses terão alunos realizando as provas, que tem uma redação e 180 questões divididas em quatro áreas de conhecimento, e dois dias de provas.

As inscrições já estão encerradas, e agora, estudantes de todas as idades e perfis diferentes se preparam para realizar os exames que levam a realização de sonhos: o ingresso em instituições de ensino superior. As provas serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro, e os candidatos poderão ter acesso aos seus locais de prova algumas semanas antes, através do Portal do Participante.

Caso os participantes sejam afetados por algum problema logístico ou estejam com doenças infectocontagiosas na data do exame, existe uma segunda chance, nos dias 12 e 13 de novembro, mas é necessário que o candidato comprove a ausência nas datas originais.

Para mais informações, acesse www.gov.br/inep