Teatro Municipal com atrações gratuitas para o público gonçalense

O Teatro Municipal de São Gonçalo entra de cabeça nas comemorações pelos 133 anos da cidade com uma grande variedade de apresentações para celebrar durante todo o mês de setembro. Serão grandes oportunidades para todos os gonçalenses terem acesso à cultura de forma gratuita e para aqueles que ainda não conhecem o Teatro. Serão espetáculos de dança, humor, apresentações musicais e teatrais.

Segundas-feiras recheadas de humor

Nos dias 4, 11, 18 e 25, o público gonçalense tem compromisso marcado com o humor, com a ‘Segunda do humor gonçalense’, em apresentações de stand up comedy gratuitas que irão acontecer sempre a partir das 20h, prestigiando artistas locais para mostrar seu trabalho ao público do município. Irão passar pelo palco do municipal, nomes como Will Silva, Wallace Dantas, Beto Gama e Snoop Toddy.

Leia mais:

"Aulão do Bem" chega a Niterói: iniciativa promove aula de ballet solidário

Onça-parda é vista pela segunda vez na cidade de Maricá

Nas terças-feiras, nos dias 5, 12, 19 e 26, a partir das 19h, a música invade o Teatro Municipal, com o “Som das Terças”, em apresentações musicais que terão Beto Lemos, Sérgio Quental e Débora O’jeda. No dia 26, a Orquestra Municipal traz um repertório especial em comemoração ao aniversário da cidade, levando emoção e alegria ao público que for prestigiar este último dia de apresentações.

Espetáculos de dança e teatro também ganham espaço neste setembro comemorativo, com espetáculos como ‘Tinha que ser preta’, Cia Jovem Art Dance – Dança Elis, Tá todo mundo ruim da cabeça, ‘Pratas da casa’, Núcleo de Movimento Letícia do Carmo , com “I. a BOX”, Cia Cenarte dimensões e o espetáculo Tears.

A programação com dias e horários pode ser conferida logo abaixo.

Confira a programação especial de aniversário no Teatro Municipal

04 – Segunda do humor gonçalense – 20h

05 – Som das Terças- com Beto Lemos , às 19h

07 – Selma Grupo – Espetáculo ‘Tinha que ser preta’- 17h

07 – Cia Jovem Art Dance – Dança Elis Teatro Municipal- 19h30

11 – Segunda do Humor Gonçalense – 20h

12 – Som das Terças – com Sérgio Quental, às 19h

13 – “Tá todo mundo ruim da cabeça ” – 20h

17- Domingo Espetáculo “Pratas da casa” -18h

18 – segundas do humor gonçalense -20 h

19 – Som das Terças Teatro municipal – com Débora O’Jeda, às 19h

21 – Núcleo de Movimento Letícia do Carmo – “I. a BOX” – 20h

25 – Segundas do humor gonçalense -20h

26 – Som das terças, com a Orquestra Municipal de São Gonçalo, às 19h

29 – Cia Cenarte dimensões – 19h30

30 – Degrau cia de dança – Espetáculo ‘Tears’ – 19h