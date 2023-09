Primeiro sábado de Bienal do Livro tem 'engarrafamento humano' nos pavilhões

Os dois primeiros dias da Bienal do Livro, que começou na sexta-feira (1), deixaram claro quão movimentada será a edição deste ano, bem mais que a realizada em 2021, que foi prejudicada pelos efeitos da pandemia.

Neste sábado (2), o Riocentro teve "engarrafamento humano" nos pavilhões. Houve fila para comprar livro nos estandes das editoras, que também ofereceram atrações como uma réplica da estátua de Carlos Drummond de Andrade e paineis com desenhos de Taylor Swift. A artista não estava na programação, mas foi tema de diversos livros lançados no evento, incluindo uma biografia ilustrada.

Leia também



➢ Ator Kayky Brito é atropelado e internado no Rio

Com ambiente e programação reduzida, a Bienal passada levou 250 mil pessoas ao Riocentro durante os 10 dias de evento. A expectativa para este ano é de 600 mil. Para atender esse público, as editoras aumentaram consideravelmente seus estandes. Ainda assim, em alguns momentos deste sábado, era quase impossível circular entre as estantes.



Ainda não foram divulgados números de vendas e de público, mas as editoras se mostraram animadas. De acordo com o Grupo Record, a sexta-feira, que costuma ser mais devagar, teve vendas equivalentes às de um sábado normal em outras edições.