Projeto social no Apolo III realiza graduação de equipe de jiu-jitsu

Um grupo de cerca de 38 crianças e adolescentes vai receber suas "faixas" do sistema de graduação no jiu-jitsu neste sábado (02/09). Os atletas são moradores do bairro Apolo III assistidos pelo projeto social Aprisco, que oferece reforço escolar e treinamento esportivo de graça para crianças e jovens da região.

Parte da equipe receberá sua primeira faixa, enquanto outros passarão pela mudança, no evento que começa às 10h, na sede do projeto. As atividades acontecem em um prédio próximo à Igreja Levantai, que organiza a iniciativa desde fevereiro. A pastora Deyse Gomes, que gere o projeto, conta que a ideia surgiu de um interesse em atender às demandas da comunidade local.

Leia também:

➢ Bienal do Livro 2023: Conheça os autores da região que estarão no evento



➢ Dia do Bacon: conheça a história e comemore com 'chuva de bacon' em SG

"A nossa visão é poder oferecer um lugar para eles se sentirem bem acolhidos, amados. A ideia é que o povo se sinta amado, protegido, atendido, já que aqui é muito difícil até dos próprios órgãos governamentais estarem agindo", conta a pastora. Atualmente, são cerca de 80 participantes entre as aulas de reforço, futsal e jiu-jitsu.

Foi na arte marcial, sob a supervisão dos professores voluntários mestres Anselmo e Rosália Paes, que os participantes se destacaram. Com poucos meses de atividade, parte do grupo já teve a oportunidade de participar da Taça Serrana Fluminense, torneio da categoria realizado em agosto no Cantagalo.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Na disputa, oito alunos do instituo saíram campeões, enquanto um outro conseguiu o segundo lugar na categoria que enfrentou. A cerimônia deste sábado (02/09) é também uma forma de celebrar os títulos, antes de a equipe voltar aos treinamentos para futuros compromissos. As aulas costumam acontecer às segundas e sextas na unidade, que fica na Rua Francisco Fernandes de Abreu. Mais informações estão disponíveis no perfil do projeto nas redes sociais @apriscolevantai.