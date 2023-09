Itaboraí tem caminhada e atividades gratuitas neste sábado

Com o objetivo de comemorar o Dia do Profissional de Educação Física, celebrado em 1º de setembro, a Prefeitura de Itaboraí, por meio das secretarias municipais de Esporte e Lazer (SEMEL) e de Turismo e Eventos, realiza, neste sábado (02), a partir das 7h, a Caminhada ‘Onda Verde’ junto de outras atividades gratuitas no Centro.

A caminhada terá concentração, às 7h, na Praça Itamar da Silva Júnior, no Centro, com saída em direção à Praça Marechal Floriano Peixoto, às 7h30. Lá, serão oferecidas de forma gratuita aulões de zumba e jump, funcional kids, treinamento funcional, aulão de dança, além da apresentação de ginástica rítmica. O evento contará ainda com atividades de jiu-jitsu, taekwondo, vôlei, basquete e futebol.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Fábio Santos (Fabão), ressaltou a importância de celebrar o Dia do Profissional de Educação Física com uma programação recheada de atividades no Centro de Itaboraí.

“É muito importante a valorização desses profissionais, que contribuem para a saúde do corpo e a saúde mental da população. E pensando nisso, preparamos uma programação repleta de atividades para todas as idades, começando pela Caminhada Onda Verde e terminando com aulas de diversas modalidades”, disse o secretário.

O Dia do Profissional de Educação Física foi instituído no dia 1º de setembro, porque nesta mesma data em 1998, foi aprovada a Lei Federal nº 9696/1998, que regulamentou a profissão e criou os conselhos Federal e Regionais da categoria.

Serviço

Caminhada ‘Onda Verde’

Data: 2 de setembro

Horário: 7h (concentração) e 7h30 (largada)

Largada: Praça Itamar da Silva Júnior