Itaboraí inicia campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos a partir do dia 4 de setembro

Vale destacar que as fêmeas prenhas não devem ser vacinadas, mas as que estão amamentando, podem. - Foto: Divulgação/ Agência Brasil

Vale destacar que as fêmeas prenhas não devem ser vacinadas, mas as que estão amamentando, podem. - Foto: Divulgação/ Agência Brasil

Na próxima segunda-feira (04/09), Itaboraí iniciará a vacinação antirrábica para cães e gatos, de forma itinerante, sempre das 9h às 14h. A ação acontece por meio do Departamento de Vigilância de Vetores e Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde. A vacinação é destinada para cães e gatos, com idades a partir de quatro meses. Vale destacar que as fêmeas prenhas não devem ser vacinadas, mas as que estão amamentando, podem.



O diretor do Departamento de Vigilância de Vetores e Zoonoses, Adriano de Paula, falou sobre a importância dessa vacinação no combate à raiva.

Leia mais:

➢ 'Quem matou? Quem mandou?' Após 20 anos, crimes por mortes de vereadores prescrevem em SG





➢ Aqui tem história: Crac! Conheça a primeira fábrica de batata palha do mundo

"É muito importante a vacinação antirrábica em nossos cães e gatos, que é uma doença infecciosa causada por vírus e sua letalidade é de quase 100% dos casos. Por isso, queremos chegar a 45 mil doses aplicadas este ano e contamos com a colaboração de todos", disse.



O responsável pelo animal deverá ficar atento para saber quando a campanha estará na sua localidade e, se possível, levar junto a caderneta de vacinação do animal. Também é bom ressaltar que a vacinação antirrábica vai ocorrer até 21 de novembro.

Confira os locais de vacinação do mês de setembro: