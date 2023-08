Dicas para estudantes e professores aproveitarem a Bienal

A partir desta sexta-feira (01), alunos e profissionais da educação do estado vão passar dez dias envolvidos com muitas novidades do mundo dos livros. A feira vai trazer lançamentos, palestras, café literário e a presença de prestigiados autores da literatura brasileira e internacional.

Mas é preciso se preparar para não perder nada e curtir bastante. É indicado antecipar a listinha dos livros e revistas mais desejados, descobrir por quais editoras são publicados e olhar com atenção, além das demais editoras, a programação do estande da Secretaria de Estado de Educação, que está preparando brincadeiras e jogos dentro de um divertido circuito com brindes e medalhas para os vencedores de vários desafios.

Para adquirir livros, os estudantes receberão vouchers de R$ 100. Já os 5 mil profissionais da educação que acompanharão os alunos ou estarão na organização do evento vão poder fazer suas compras, de até R$ 200, por meio do aplicativo ZIG, que pode ser baixado na Apple Store ou no Google Play.

Outra dica é seguir o mapa dos estandes, uma vez que o local onde acontece o evento é grande e dar várias caminhadas pode se tornar desgastante.

Para baixar, é só seguir a orientação abaixo:

1) Baixe o aplicativo na sua Apple Store ou Google Play (Basta ler o QR code)

2) Cadastre-se com NOME e CPF

3) O valor da bonificação é para ser utilizado no evento nos estandes parceiros

4) Para utilizar o expositor fará uma leitura de QR CODE através do seu Zig.app

5) O aplicativo só poderá ser usado com o saldo bônus Informações

Importante:

1) Baixe o aplicativo antes do evento

2) O valor será disponibilizado no aplicativo 48 horas antes do evento. Você receberá um e-mail avisando

3) O saldo só poderá ser utilizado no período da Bienal, de 1 a 10 de setembro de 2023.

Dúvidas, entre em contato com o time Bienal: