Prefeitura divulga programação oficial do aniversário de São Gonçalo; confira!

No dia 22 de setembro, São Gonçalo completa 133 anos de emancipação político-administrativa e, para celebrar a data, a Prefeitura preparou uma programação repleta de atrações culturais e esportivas ao longo de todo o mês. São mais de 50 eventos, todos gratuitos, espalhados pelos quatro cantos da cidade durante o mês de celebração.

A Secretaria de Turismo e Cultura preparou mais de 30 atrações ao longo do mês, que envolvem música, dança, teatro, artes plásticas, literatura e cinema para todos os públicos e gostos. Todos os eventos que serão realizados nos equipamentos culturais da Prefeitura de São Gonçalo, como o Teatro Municipal, a Casa das Artes, Centro Cultural Joaquim Lavoura e o Centro de Tradições Nordestinas, serão gratuitos e sujeitos à lotação.

Leia também:

➢ Livros, jornais e veículos impressos terão imunidade tributária

➢ Bienal do Livro 2023: Conheça os autores da região que estarão no evento

Um dos pontos altos do calendário de eventos é a reabertura da Casa das Artes, um dos mais importantes equipamentos da Cultura, que vai receber a exposição coletiva “Quintessência”. A mostra expositiva pretende narrar a história do movimento Hip Hop na cidade de São Gonçalo, um dos lugares precursores do movimento no Brasil.

A Secretaria de Turismo e Cultura promoverá, semanalmente, os eventos Samba na Praça, Som das Terças e Forrobodó, este último na Feira de Tradições Nordestinas de Neves. As segundas-feiras serão destinadas a apresentações de humor no Teatro Municipal.

Outro evento que deve atrair a atenção do gonçalense é a tarde de autógrafos, no Pátio Alcântara, com o “cria” de São Gonçalo, o cantor Buchecha, que no mês de setembro irá lançar o aguardado filme “Nosso Sonho”, que mostra a trajetória da infância até fama nacional da dupla Claudinho e Buchecha.

Já neste sábado (2), a Coordenadoria da Juventude da Prefeitura de São Gonçalo, vai realizar o evento “Diálogo e Ação”, que vai promover apresentações de danças, batalha de rap, espetáculos com artistas locais, além de serviços assistenciais como isenção para documentação e encaminhamento para vagas no mercado de trabalho.

Para os amantes do esporte, a programação do aniversário da cidade começa neste domingo (3), com o Festival de Capoeira que vai reunir mais de 100 alunos dos projetos desenvolvidos no município. A Secretaria de Esporte e Lazer (Semel) também vai realizar o lançamento da Taça das Comunidades de Futebol Society Adulto Feminina que promete jogos emocionantes, assim como foi a versão masculina do torneio. Também haverá, ao longo do mês, campeonatos de luta, entre elas jiu-jítsu, judô e kickboxing.

A Secretaria de Educação vai apresentar uma bela exposição de arte com o tema "Como São Gonçalo cabe em seu coração" com a participação dos alunos do município. Além disso, vão acontecer duas ações especiais pelos dias do teatro acessível e dos atletas paralímpicos.

São Gonçalo Fest - Após a participação de mais de 100 mil pessoas na festa da cidade no ano passado, a Arena São Gonçalo, em Alcântara, vai receber diversas atrações musicais nacionalmente conhecidas. A festa, que vai contar com apoio institucional da Prefeitura de São Gonçalo, será realizada entre os dias 22 e 25 de setembro. Em breve, a programação com os artistas será divulgada.

Programação cultural:

. 2 de setembro (sábado): Dia do bailarino, das 10h às 21h

No Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro;

. 2 de setembro (sábado): Forróbodó, às 19h

No Centro de Tradições Nordestinas Severo Embaixador Nordestino, que fica na Rua José Augusto Pereira dos Santos, Neves;

. 2 de setembro (sábado): Samba na Praça, às 20h

Na Praça do Barro Vermelho, que fica na Tv. Dona Francisca, 2-30, Barro Vermelho

. 3 de setembro (domingo): Feira Agroecológica de Maria Paula, às 10h

Na Apa Estâncias de Pendotiba, que fica na Rua Rigel Pacca Corrêa, sem número, Maria Paula

. 3 de setembro (domingo): Forróbodó, às 19h

No Centro de Tradições Nordestinas Severo Embaixador Nordestino, que fica na Rua José Augusto Pereira dos Santos, Neves;

. 4 de setembro (segunda): Segunda do humor gonçalense, às 20h

No Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro;

. 5 de setembro (terça): Som das Terças, às 19h

No Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro;

. 7 de setembro (quinta): Selma Grupo com o espetáculo “Tinha que ser preta”, às 17h

No Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro;

. 7 de setembro (quinta): Cia Jovem Art Dance com o espetáculo “Dança Elis”, às 19h30

No Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro;

. 9 de setembro (sábado): Forróbodó, às 19h

No Centro de Tradições Nordestinas Severo Embaixador Nordestino, que fica na Rua José Augusto Pereira dos Santos, Neves;

. 9 de setembro (sábado): Samba na Praça, às 20h

Na Praça de Itaúna, que fica na Av. Trindade, 15-11, Itaúna

. 10 de setembro (domingo): Forróbodó, às 19h

No Centro de Tradições Nordestinas Severo Embaixador Nordestino, que fica na Rua José Augusto Pereira dos Santos, Neves;

. 11 de setembro (segunda): Segunda do humor gonçalense, às 20h

No Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro;

. 12 de setembro (terça): Som das Terças, às 19h

No Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro;

. 13 de setembro (quarta): Yuri Gofman em “Tá todo mundo ruim da cabeça”, às 20h

No Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro;

. 15 de setembro (sexta): Samba na Praça, às 20h

Na Praça do Paraíso

. 16 de setembro (sábado): Caminhada turística, às 14h

O ponto de encontro será em frente à Câmara dos Vereadores;

. 16 de setembro (sábado): Forróbodó, às 19h

No Centro de Tradições Nordestinas Severo Embaixador Nordestino, que fica na Rua José Augusto Pereira dos Santos, Neves;

. 17 de setembro (domingo): Espetáculo “Pratas da Casa”, das 18h às 22h

No Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro;

17 de setembro (domingo): Forróbodó, às 19h

No Centro de Tradições Nordestinas Severo Embaixador Nordestino, que fica na Rua José Augusto Pereira dos Santos, Neves;

. 17 de setembro (domingo): Samba na Praça, às 20h

Na Praça do Gradim

. 18 de setembro (segunda): Segunda do humor gonçalense, às 20h

No Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro;

. 19 de setembro (terça): Cine Clube Gerson Tavares, às 18h

No auditório da Secretaria de Turismo e Cultura, que fica na Av. Pres. Kennedy, 721, Estrela do Norte (Centro Cultural Joaquim Lavoura);

. 19 de setembro (terça): Som das Terças, às 19h

No Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro;

. 20 de setembro (quarta): Tarde de autógrafos com Mc Buchecha e Lucas Penteado, às 15h

No Pátio Alcântara, que fica na Rua Carlos Gianelli, s/n, Alcântara;

. 20 de setembro (quarta): Sessão especial de exibição do filme “Nosso Sonho”, às 19h

No São Gonçalo Shopping, que fica na Rod. Niterói - Manilha, 100, Boa Vista;

. 20 de setembro (quarta): Rosane Gofman em “Eu sempre soube…”, às 20h

No Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro;

. 21 de setembro (quinta): Núcleo de Movimento Letícia do Carmo - “I. a BOX”, às 20

No Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro;

. 23 de setembro (sábado): Forróbodó, às 19h

No Centro de Tradições Nordestinas Severo Embaixador Nordestino, que fica na Rua José Augusto Pereira dos Santos, Neves;

. 24 de setembro (domingo): Samba na Praça, às 18h

Na Praça do Lodial

. 24 de setembro (domingo): Forróbodó, às 19h

No Centro de Tradições Nordestinas Severo Embaixador Nordestino, que fica na Rua José Augusto Pereira dos Santos, Neves;

. 25 de setembro (segunda): Segunda do humor gonçalense, às 20h

No Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro;

. 26 de setembro (terça): Som das Terças com Orquestra Municipal de São Gonçalo, às 19h

No Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro;

. 27 de setembro (quarta): Sarau Literário, às 18h

No auditório da Secretaria de Turismo e Cultura, que fica na Av. Pres. Kennedy, 721, Estrela do Norte (Centro Cultural Joaquim Lavoura);

. 29 de setembro (sexta): Reabertura da Casa das Artes com a exposição “Quintessência”, às 18h

Na Casa das Artes, que fica na Rua Cel. Moreira César, s/nº, Zé Garoto;

. 29 de setembro (sexta): Cia Cenarte Dimensões, às 19h30

No Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro;

. 30 de setembro (sábado): Degrau Cia de Dança com o espetáculo “Tears”, às 19h

No Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro;

. 30 de setembro (sábado): Forróbodó, às 19h

No Centro de Tradições Nordestinas Severo Embaixador Nordestino, que fica na Rua José Augusto Pereira dos Santos, Neves;

. 30 de setembro (sábado): Samba nas Praças, às 20h

Na Praça dos Bandeirantes.

Programação esportiva:

. 3 de setembro (domingo): II Festival de Capoeira, das 8h às 14h

Na quadra do Ginásio Henrique Lage, que fica na Rua Dr. Porciúncula, S/N, em Venda da Cruz;

. 7 de setembro (quinta): Desfile cívico em Santa Izabel, a partir das 7h

Na Rua Alta Rosa, Santa Izabel;

. 12 de setembro (terça): Lançamento da Taça das Comunidades Feminina, às 18h

Na quadra do Embaixadores Social Clube que fica na Rua Maria Fonseca, n° 60, no bairro Camarão;

. 17 de setembro (domingo): Corrida e caminhada em comemoração aos 30 anos do SEST SENAT e ao aniversário do município de São Gonçalo, às 7h

A largada será no Clube Esportivo Mauá;

. 22 de setembro (sexta): Desfile cívico, escolar e militar no Centro, às 7h

Na Rua Dr. Feliciano Sodré, n° 100, Centro;

. 23 de setembro (sábado): Taça São Gonçalo de Jiu Jitsu, às 7h

No SEST SENAT que fica na Rodovia Amaral Peixoto, 7 km, Tribobó;

. 24 de setembro (domingo): Taça São Gonçalo de Judô, às 7h

No SEST SENAT que fica na Rodovia Amaral Peixoto, 7 km, Tribobó;

. 28 de setembro (quinta): Baile da Cidade, às 18h

No SESC São Gonçalo que fica na Av. Presidente Kennedy, n° 755, Estrela do Norte;

. 1 de outubro (domingo): Campeonato Gonçalense Kickboxing, às 7h

Na quadra do Embaixadores Social Clube, que fica na Rua Maria Fonseca, n° 60, Camarão.

Programação da educação:

. 13 a 15 de setembro (quarta a sexta): Exposição de arte "Como São Gonçalo cabe em seu coração", das 9h às 17h

Na Secretaria de Educação, que fica na Tv. Uricina Vargas, 36, Alcântara;

. 19 de setembro (terça): Dia do Teatro Acessível, das 8h às 17h

No Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro;

. 20 de setembro (quarta): Dia dos Atletas Paralímpicos

Nas unidades escolares;

. 26 e 28 de setembro (terça e quinta): 2ª mostra de ações colaborativas da Educação da Rede Municipal de São Gonçalo, a partir das 10h

Na Secretaria de Educação, que fica na Tv. Uricina Vargas, 36, Alcântara.