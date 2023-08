Artista de São Gonçalo, Flavie retoma carreira e lança nova música

Após dois anos em hiatus, a cantora de São Gonçalo, Flavie, está de volta ao cenário musical. A artista de 22 anos se mostra uma figura completa, com habilidades em pintura, música, teatro e escrita.

A artista lançou seu primeiro single de trabalho em 2021, intitulado “Metamorfose”, e agora retoma a carreira prometendo uma era madura e repleta de melancolia.

Seu novo lançamento, a música “Carta”, que já está disponível em todas as plataformas digitais, é uma composição de Flavie com seu amigo, compositor e produtor, Allef Velasco. O arranjo da canção foi feito por Lucas Almeida e os violoncelos que podem ser ouvidos ao decorrer da música foram tocados por Pedro Szigethy.

Leia também



➣ Nego Damoé: cantor de samba mantém viva tradição familiar

➣ Alexandre Pires leva o seu “Baile do Nego Véio 2” para São Gonçalo !

A canção relata alguns questionamentos sobre a vida, mostrando de maneira real o que se pensa uma mente ansiosa e depressiva. Além de letras profundas, a faixa tem o intuito de cativar, trazendo sinceridade aos seus ouvintes.



"É uma de minhas músicas favoritas dentre todas que já escrevi (e não foram lançadas). Acho que consegui captar bastante de um lado humano que poucas pessoas estão dispostas a mostrar e admitir. Não é bonito dizer que quer desistir. Eu não me sinto mais assim, mas já me senti em grande parte da minha vida", afirmou a cantora.

Sobre a artista

Flavie tem 22 anos e mora atualmente no bairro Colubandê, em São Gonçalo. Além dos vieses artísticos, também faz faculdade de Marketing.

"Apesar de sempre ter tido interesse por música, aos 14 anos comecei a estudar e fazer aula, por influência da minha mãe. Ela foi cantora de forró por alguns anos da vida, e fazia shows em alguns lugares do Rio de Janeiro, conhecida pelo nome artístico de "Monica Moreno". Comecei a escrever aos 16 anos sem a intenção de compor, e aos poucos descobri que eu conseguia fazer música", disse Flavie.

A cantora, que lançou a primeira música em 2021, produz e compõe semanalmente com seu amigo Allef Velasco, desde o ano do primeiro lançamento, em um estúdio que, na realidade, é o quarto do irmão da artista.

"Isso nunca foi um empecilho, de nenhuma forma. Temos um computador, alguns instrumentos, interface, microfone, e o resto a gente consegue improvisar por meios digitais e gambiarras. Já tivemos que improvisar um tripé com pilhas de livros, cadeiras e cobertor para gravar o violão de algumas músicas com o som isolado", declarou.

Hoje, Flavie trabalha em um EP, que ainda não tem data para ser lançado. A música "Carta" foi o primeiro lançamento deste projeto e já está disponível em todas as plataformas digitais.

"Como projeto de lançamento para 'Carta', criei um site em que as pessoas podiam me enviar cartas sobre o que nunca contaram à alguém, ou o que quisessem me falar. De forma totalmente anônima. E eu lia todas elas nos stories do instagram tecendo alguns comentários a respeito. Foi algo bastante divertido e interessante pois recebi as histórias mais inusitadas possíveis. Muita coisa boa, mas ao mesmo tempo muita coisa que talvez as pessoas nunca teriam conseguido colocar pra fora sem o estímulo da escrita. Recebo muitas mensagens sobre como a música as tocou, de diferentes formas, e isso me deixa feliz", disse.

Sobre os projetos futuros e o sonho de estar em uma gravadora, a cantora afirma que "é uma grande vontade e com certeza conseguiríamos fazer um trabalho muito melhor assim".

Mais detalhes sobre os novos passos da cantora podem ser acompanhados através de seu Instagram @euflavie, e o seu novo lançamento "Carta" pode ser ouvido através de plataformas digitais, como Spotify.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca