Erika Januza assume namoro com fundador do AfroReggae

Solteira desde janeiro, quando chegou ao fim o seu namoro com Juan Nakamura, de 23 anos, filho de Carol Nakamura. A atriz Erika Januza, de 38 anos, assumiu recentemente namoro com Jose Junior, de 55, fundador do AfroReggae.

Segundo informações, o clima de romance teria começado nos bastidores da série "Arcanjo renegado", do Globoplay, em que ela atua. Júnior é produtor e um dos criadores.

Leia também:

➣ Ex-bbb é acusada de ameaça e terá que comparecer a audiência em São Pedro da Aldeia

➣ Fim do casal? Rumores apontam para suposta traição de MC Cabelinho

O casal viajou recentemente, e a atriz não fez questão de esconder sua felicidade durante visita a São Miguel dos Milagres, Alagoas. No Stories do Instagram, a artista mostrou para os seguidores que estava passeando com o amado, e durante um momento, os dois trocaram um beijão.

Os dois trocaram um beijão apaixonado. | Foto: Reprodução

O romance pegou muita gente de surpresa. "Chocada que eles estão juntos", confessou uma seguidora. "Achei que ela estivesse com o filho da Nakamura ainda", comentou mais uma.

Outros seguidores encheram as fotos de elogios. "Mulher, tu não sabe brincar!!! Perfeita", comentou uma internauta.