Spinardi, do grupo Haikaiss agride aluno da USP durante show

O rapper Spinardi, do grupo de rap ‘Haikaiss’ agrediu um estudante com diversos socos em uma festa universitária em São Carlos, na madrugada do último sábado. Outras pessoas que estavam na plateia registraram o momento, o vídeo viralizou nas redes sociais.

De acordo com informações do G1, a confusão começou ainda durante o show, quando um grupo de estudantes foi visto insultando a banda, mostrando o dedo do meio enquanto o artista se apresentava. No fim da apresentação, Spinardi chamou um dos homens ao palco.

Leia mais:

➣ Homem é preso após quebrar prato no rosto da mulher

➣ Acusada de mandar matar filho de ex-vereador é transferida para unidade materno infantil

Nas imagens, é possível observar Spinardi se exaltando enquanto ele fala com o rapaz que subiu ao palco. Após a fala, o jovem volta a mostrar o dedo médio para o artista, que parte para cima e atinge com diversos socos. O cantor só parou a agressão porque foi impedido por outros membros da banda que se mobilizaram para apartar a briga. Assista:





Rapper chamou rapaz ao palco Reprodução

Autor: Reprodução

Após o ocorrido, a assessoria do cantor se pronunciou através de nota:

"O artista lamenta o ocorrido e pede desculpas a todos os fãs. Ainda, sem querer justificar qualquer agressão física, mas esclarecendo o fato, que o rapaz permaneceu durante todo o show fazendo gestos que ofendiam diretamente o artista e sua banda, onde o mesmo subiu ao palco e insistindo nas provocações. O artista ressalta que não compactua com violência e que se tratou de ato isolado".

No entanto, ao G1 o rapaz afirmou ter sido uma provocação direcionada a namorada e que não teria acenando para nenhum cantor em específico.

"A minha namorada gosta bastante dessa banda e ela gostava muito com o ex-namorado dela. E aí eu fiquei zuando ela durante o rolê. Quando ela começava a cantar mais animada, eu mostrava o dedo do meio pro palco e olhava pra ela. Em nenhum momento foi para um integrante específico, olhando pra ele. Era sempre apontando o dedo e olhando pra minha namorando, tipo, tirando com a cara dela", disse.

As repúblicas Vázea e XV Arrobas, organizadoras da festa Back To Black, disseram em entrevista ao G1 que se surpreenderam com o ocorrido, que nunca teria acontecido.

"Nós da organização fomos surpreendidos com a agressão ocorrida na festa. Nós não compactuamos com nenhum tipo de agressão, e em anos de organização, foi a primeira vez que ocorreu algo do tipo.

No momento da agressão, a organização e a equipe de seguranças agiram rápido para separar e conter os envolvidos. Prestamos total suporte a vítima com apoio da enfermaria e time de acolhimento presentes na festa. Após o acontecido, conversamos com a vítima e com os amigos do mesmo, prestando toda solidariedade e disponível para qualquer eventual decisão por parte dele.

Estamos em conversas com especialistas para entender o que mais podemos auxiliar, dado que precisamos de suporte para entender como podemos proceder com o episódio ocorrido!"

Quem é Spinardi?

Spinardi é um dos integrantes do grupo Haikaiss, o rapper alcançou bastante sucesso com o lançamento de ‘’Rap Lord’’ em 2017, o trecho que o cantor escreveu viralizou na internet em um desafio em que várias pessoas tentaram chegar até o fim da letra, na velocidade correta e sem errar.