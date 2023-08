Moradora de São Pedro da Aldeia processa Vírginia Fonseca

A influenciadora e empresária Virgínia Fonseca, que acumula mais de 40 milhões de seguidores no Instagram, compartilhou em seus stories na tarde do último sábado (05), que foi notificada judicialmente por um processo de ameaça de morte, movido por uma mulher identificada como Samantha, que reside em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. A mulher alega que teve um caso com o marido da influencer, o cantor Zé Felipe, em 2019 e que por isso, teria sido ameaçada de morte por Virgínia. ‘’É cada uma que parece duas’’ ironizou a influencer em seus stories.

Virginia compartilhou o Termo Circunstanciado nos stories | Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A moradora de São Pedro da Aldeia alega ter mantido um relacionamento com Zé Felipe, e afirma que Virgínia a ameaçou de morte, caso continuasse o envolvimento. A suposta vítima declarou: “Virginia me ameaçou de morte caso eu continuasse a me envolver com Zé Felipe… Tentou me agredir em frente a minha casa.”

Samantha ainda contou que Virgínia teria dito que se ‘’ela tivesse um bebê do Zé Felipe, ela o mataria”. “Me ameaçou a fazer mal a ele e ao pai dele caso não separasse dele”, afirmou a aldeense.

A influenciadora compartilhou a notificação no Instagram ocultando o sobrenome de Samantha, dizendo estar sem acreditar na situação. “Estava fazendo minha massagem maravilhosa quando abro essa mensagem. É cada uma que parece duas. Não é possível”, disse Virgínia.





Virgínia também escreveu nos stories, em tom de deboche: “eita como cria fic e me processou, tá?”.

Stories da influenciadora | Foto: Sofia Miranda

O Termo Circunstanciado apresentado por Virgínia afirma que não foi apresentada qualquer prova além do depoimento da suposta vítima. A audiência preliminar está marcada para o dia 2 de outubro, em São Pedro da Aldeia.

O caso viralizou nas redes sociais e muitos moradores da região estão lançando a pergunta: “quem é você, Samantha?”