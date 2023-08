Viradouro recebe Grande Rio no próximo domingo (3)

A próxima edição da Feijoada da Viradouro, no domingo que vem, 3 de setembro, terá como convidada a Acadêmicos do Grande Rio. O encontro das agremiações na quadra da Vermelha e Branca, em Niterói, terá shows das duas escolas com seus principais segmentos, entre eles as baterias dos mestres Ciça e Fafá, e os intérpretes Wander Pires e Evandro Malandro. Na programação musical, estão incluídos também DJ Natinho Negrada e o grupo Remandiola.

O evento começa às 14h e a entrada é franca. O prato de feijoada, servido até as 17h, custa R$ 25. Informações sobre reservas de mesas e camarotes podem ser obtidas através do telefone (21) 2828-0658. A quadra da Viradouro fica na Avenida do Contorno, 16, no Barreto. A classificação etária é 6 anos, com menores acompanhados por responsáveis.

Feijoada da Viradouro com presença da Grande Rio

Data: 03/09

Horário: 14h

Endereço: Avenida do Contorno, 16, Barreto, Niterói

Entrada franca

Prato de feijoada (servido até 17h): R$25

Informações e reservas de mesas e camarotes - (21) 2828-0658

Classificação etária: 06 anos, com menores acompanhados por responsáveis.