MAC recebe exposição "Stories Verídicos" neste sábado (26)

O Museu de Arte Contemporânea (MAC), em Niterói, receberá, neste sábado (26), a exposição “Stories Verídicos”, apresentando a visão provocativa e penetrante do artista niteroiense Gabriel Grecco sobre o relacionamento entre o homem contemporâneo e a era digital. A exposição acontece na Varanda do Museu, oferecendo aos visitantes uma experiência que estimula a reflexão e a introspecção.

Gabriel Grecco traz uma coleção de obras que se debruçam sobre a complexidade das interações humanas na era digital. "Stories Verídicos" é uma exploração visual profunda das mudanças psicológicas e comportamentais induzidas pelo mundo da internet e das redes sociais. As pinturas retratam figuras humanas em expressões dramáticas, contrastando com a cultura pop dos emojis e azulejos de banheiro no fundo, que representam a dualidade entre nossas emoções autênticas e as versões "filtradas" que compartilhamos online.

O artista convida o público a questionar a autenticidade e a verdade na era da informação rápida e do espetáculo digital, explorando temas contemporâneos como racismo, machismo e miséria, e provocando uma reflexão sobre como essas questões são frequentemente reduzidas a superficialidades nas redes sociais. A exposição também aborda o impacto da evolução tecnológica na nossa compreensão do "real" e questiona até que ponto a inteligência artificial pode eventualmente discernir o mal humano.



Sobre a seleção do tema, Grecco comenta: "Pelo pouco tempo que temos, resolvi reunir algumas obras mais recentes que dialoguem com obras minhas mais antigas, em que faço uma crítica ao comportamento do homem contemporâneo perante a internet e como essa mudança gerada pelas redes sociais vem afetando as nossas vidas onde os valores das coisas se invertem."

"Stories Verídicos" é uma oportunidade de mergulhar nas profundezas da nossa interação digital, explorando a linha tênue entre o real e o simulado.

A vernissagem deste evento acontecerá no dia 02 de setembro, às 15h, dentro das celebrações do 27º aniversário do Museu. Durante todo o fim de semana (02 e 03 de setembro), haverá uma programação especial e a entrada para as galerias internas do museu será gratuita.

Sobre o artista

Gabriel Grecco nasceu em 1980 na cidade de Niterói, Rio de Janeiro e trabalha em diferentes áreas da arte, como música, poesia, ilustrações e pinturas. Seus trabalhos falam sobre o comportamento do homem contemporâneo e as crises psicológicas em meio ao excesso de informações e tecnologias que vivemos no dia-a-dia em busca de uma resposta para onde a raça humana está indo, e o porquê vivemos assim. Obras que nos levam a reflexão sobre o que é o tempo e o homem, em uma era onde tudo é instantâneo e descartável, importante e ao mesmo tempo banal, o certo e o errado, o bom e o mau.

Gabriel Grecco nasceu na cidade de Niterói e trabalha em diferentes áreas da arte, como música, poesia, ilustrações e pinturas | Foto: Divulgação

Prêmios



Prêmio principal no 4º salão de arte contemporânea de Niterói. Niterói-RJ (2016)

Prêmio estímulo, Salão de Abril de Fortaleza. Fortaleza-CE (2015)

Menção honrosa dos artistas mais originais na IFAC. Miami-FL (2014)

Menção honrosa no prêmio Arte em Português realizado pela plataforma Kaleido (2022)

Serviço

Exposição - Stories Verídicos, de Gabriel Grecco

-Aberta ao público de 26/08 a 26/11/23

-Vernissage: 02/09/23, 15h

-Local: Varanda MAC Niterói

-Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/nº - Boa Viagem - Niterói - RJ

-Horário: terça a domingo, das 10h às 18h (entrada permitida até 17h30)

-Classificação indicativa: livre (há nudez sem cunho sexual)

-Valor de ingresso: R$16 reais inteira / R$8 reais meia

-Gratuidades: Crianças menores de 7 anos; Estudantes da rede pública (fundamental e médio); Moradores e naturais de Niterói; Servidoras/es públicos municipais de Niterói; Pessoas com deficiência; Visitante que chegar ao museu de bicicleta. Às quartas-feiras a visitação é gratuita para todos

-Meia-entrada: Pessoas com mais de 60 anos; Estudantes de escolas particulares e universidades; ID Jovem: Pessoas de baixa renda com idade entre 15 e 29 anos que estejam inscritas no CadÚnico; Professoras/es.

Local da venda de ingresso: diretamente na bilheteria do museu (somente pagamento em dinheiro) ou online pelo site Sympla (pagamento via cartão de crédito, PIX ou boleto - este disponível apenas para compras com pelo menos 7 dias de antecedência).

Não é permitido circular dentro do museu com bolsas e mochilas de porte médio ou malas, mas há no local guarda-volumes gratuitos para itens de porte médio, sujeito à lotação.