Arraiá do programa “Viver Bem” acontece neste sábado em Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Governo, realiza no próximo sábado (26/08), das 16h às 23h, o Arraiá do programa “Viver Bem” na Praça Gilmar dos Santos Trindade, em frente à Arena São José, em São José do Imbassaí. Cerca de mil pessoas, entre moradores e participantes dos polos de São José, Itapeba, Inoã, Ponta Negra e Bambuí são aguardados no evento, que já virou tradição no bairro.

A programação contará com apresentação de quadrilhas, casamento na roça, country dance, além de brincadeiras, barraquinhas e show ao vivo com muita música sertaneja e forró.





Serviço:



Data: 26/08 (sábado)



Horário: das 16h às 23h



Local: Praça Gilmar dos Santos Trindade, em frente à Arena São José, em São José do Imbassaí



Programação:



17h - Brincadeiras com o público



18h - Casamento na roça



18h30 - Quadrilha e Country dance



19h - Show ao vivo