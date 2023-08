CCBB Educativo tem atividades interativas para toda a família no RJ

Ingressos podem ser retirados no site do CCBB ou diretamente na bilheteria uma hora antes do evento - Foto: Divulgação/Alexandre Diniz

Ingressos podem ser retirados no site do CCBB ou diretamente na bilheteria uma hora antes do evento - Foto: Divulgação/Alexandre Diniz

Você já criou o seu próprio livro? Tem curiosidade sobre o tema? Então pode participar da atividade Livro Vivo, oferecida pelo CCBB Educativo - Lugares de Culturas, no Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro no próximo fim de semana. A proposta é trabalhar com a tridimensionalidade do livro, suas diferentes possibilidades de leitura e explora os diversos modos de contar uma história.

Os participantes são convidados a pregar palavras em um cubo com elásticos para criar, coletivamente, uma narrativa fora da página. Ao final, a história criada é lida e são experimentadas diferentes ordens e pontos de vista. O Livro Vivo acontece sábados e domingos, às 11h e 15h.

Outra atração desse sábado, dia 26, às 10h, no Auditório do 3º andar do CCBB Educativo Lugares de Culturas, é o ‘Encontro com Educadores’, que recebe o professor Jair Miranda, da Unirio. Ele falará sobre a genealogia do samba e sua árvore genealógica, em diálogo com a exposição “Heitor dos Prazeres é meu nome”.

Leia também:

➣ Centro Comunitário do Jardim Catarina oferta cursos profissionalizantes

➣ Última semana de inscrições para curso gratuito de Teatro em Niterói

O encontro, que reunirá professores e educadores em geral, abordará a vida do músico, compositor, pintor, cenógrafo, poeta e produtor cultural. No evento serão sorteadas viagens de ônibus para alunos de escolas públicas (municipais, estaduais e federais), localizadas no município do Rio de Janeiro, visitarem a exposição. Os ingressos podem ser retirados no site do CCBB RJ ou diretamente na bilheteria uma hora antes do evento.

O Mobiliário Educativo - Heitor dos Prazeres Você sabe quem sou eu?, no qual, a partir de um jogo de cartas com dicas e símbolos Adinkras (um conjunto de ideogramas pertencente aos povos Akan, um grupo linguístico originário da África Ocidental, que abrange parte de Gana e da Cidade do Marfim), é explorado o resgate de personalidades negras importantes para a cultura e resistência do seu povo no Rio de Janeiro. O desafio é descobrir quantos artistas negros da música e das artes visuais o participante conhece. Para tanto, são oferecidas pistas e imagens do território carioca. A atividade abrange todos os públicos e acontece às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, das 11h às 18h, de hora em hora, no térreo do CCBB Rio. A entrada é livre, sem retirada de ingresso.

Já o espetáculo “Heitor, muitos Prazeres!” apresenta a vida e obra do multiartista, de quartas a sextas-feiras, às 13h. As apresentações da história musical acontecem no térreo, com entrada gratuita e sem necessidade de retirada de ingresso. É só chegar e participar.

Ainda sob inspiração de Heitor dos Prazeres, que pintou as brincadeiras infantis do Rio de Janeiro de seu tempo, a atividade Brinquedos Cantados reúne alguns dos jogos tradicionais do Brasil que envolvem a música em sua prática. Como parte do Laboratório de Artes, acontece sala do CCBB Educativo Lugares de Culturas, no 1ºandar do CCBB Rio, nos sábados, domingos e feriados, às 12h e 16h.

O Centro Cultural Banco do Brasil fica na Rua Primeiro de Março, 66 no Centro do Rio de Janeiro