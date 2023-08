Fim! Danielle Winits e André Gonçalves terminam casamento

Chegou ao fim o casamento de sete anos da atriz Danielle Winits, de 49 anos, e André Gonçalves, de 47. Através das redes sociais, o casal anunciou a separação nesta segunda-feira (21).

O romance começou em 2016, nos bastidores do quadro "Super chefe celebridades", do "Mais você".

"Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo. Aos fãs e amigos, agradecemos o acolhimento nesse momento. Sentimos a necessidade dessa transparência com vocês e com a imprensa. Seguiremos torcendo pela caminhada um do outro. Esta será a única declaração sobre nossa decisão. Agradecemos a compreensão de todos. Com carinho, Danielle e André", diz o texto postado no Instagram dos dois atores.