Alunos de iniciativa social na Coruja recebem certificado de universidade federal em Niterói

Um grupo de adolescentes e jovens da Comunidade da Coruja, em São Gonçalo, visitaram um dos campus da Universidade Federal Fluminense (UFF), na última quarta-feira (26/04), para receberem o certificado de conclusão de um curso de formação em Programação, promovido pela iniciativa social Futuroon.

O evento aconteceu no Instituto de Computação da faculdade, em São Domingos, Niterói. Dez alunos do projeto estiveram na cerimônia, que contou com a presença do Subsecretário de Projetos Educacionais Transversais de Niterói, Thiago Risso.

Fundado em 2021, o Futuroon é um projeto que oferece cursos de formação, com foco em tecnologia, para jovens da comunidade e em condição de vulnerabilidade social. Em conversa com OSG, a idealizadora do Futuroon, Thaís Santana, conversou um pouco sobre o projeto e celebrou a oportunidade de concluir o curso com a parceria de uma instituição de ensino federal.

"Após um ano e meio de um sonho sendo colocado em prática, hoje, pudemos presenciar um fato inovador e histórico para cada um de nós que ficará marcado por muito tempo em nossas memórias", comemorou representante da iniciativa.

A proposta é realmente apresentar nova possibilidades de ensino e introdução a linguagens tecnológicas para uma população que, por vezes, é marginalizada do acesso a esse universo. "A gente oferece cursos de formação. Primeiro, o curso de informática básica, para oferecer um letramento digital e fazer essa aprendizagem mais básica. Depois, eles têm lógica de programação, através de uma parceria que a gente tem com a UFF. E, por fim, a gente faz uma introdução a blockchain, NFT, tudo que é voltado para web3", explica Thaís.

Para a fundadora, o projeto é literalmente um sonho realizado. "Quando eu falo em sonho, não é só aquela coisa de querer fazer algo. Foi sonho mesmo. Eu dormi e acordei com o sonho de criar o projeto, com o nome do projeto. Eu gosto de falar isso para todo mundo, quem acredita ou não, gente de qualquer fé que tenha. Eu acho muito que é algo espiritual o Futuroon", acredita ela.

Atualmente, ela conta com o apoio de seis voluntários. Apesar de já ter contado com o apoio da empresa de software Way2 e da instituição pública Fundação Cecierj, o projeto não conta com incentivo financeiro de nhum tipo, seja privado ou público. Mesmo assim, Thaís explica que o trabalho feito nesses últimos meses já tem dados resultados positivos.

"Lembro que quando a gente chegou ali, perguntamos o que eles queriam ser e a maioria queria jogador de futebol, porque na realidade ali da comunidade eles sabiam de gente que foi para o futebol e mudou de vida. E agora, temos adolescentes que já tem uma nova opção, que tem essa familiaridade com a tecnologia. Então, tem essa mudança de mentalidade", conclui.